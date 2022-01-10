Сергей Эфрон подарит концерт в Старый Новый Год!

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14 января 2022 года на площадке DEPO MOSCOW в честь празднования Старого Нового Года состоится концерт главного лирика страны – Сергея Эфрона.

депо - сергей эфрон

В этот вечер Сергей даст Live Concert и подарит слушателям романтическое настроение, а также раскроет свою душу через песни написанные исполнителем.

Музыка Сергея Эфрона — это смесь баллады, шансона и романса, приглашающая прикоснуться к чувству ностальгии, задуматься о жизни, социальных проблемах, любви и смысле существования. Музыка для вдумчивых. Музыка для души.

В этот вечер вход будет свободный и каждый желающий сможет насладится концертом.

Начало в 20.00

Где? Москва, ул. Лесная, 20, стр. 3.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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