Сергей Эфрон подарит концерт в Старый Новый Год!

14 января 2022 года на площадке DEPO MOSCOW в честь празднования Старого Нового Года состоится концерт главного лирика страны – Сергея Эфрона.

В этот вечер Сергей даст Live Concert и подарит слушателям романтическое настроение, а также раскроет свою душу через песни написанные исполнителем.

Музыка Сергея Эфрона — это смесь баллады, шансона и романса, приглашающая прикоснуться к чувству ностальгии, задуматься о жизни, социальных проблемах, любви и смысле существования. Музыка для вдумчивых. Музыка для души.

В этот вечер вход будет свободный и каждый желающий сможет насладится концертом.

Начало в 20.00

Где? Москва, ул. Лесная, 20, стр. 3.

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