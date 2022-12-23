В России стартовал образовательный проект «Институт оперы» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Запуск проекта «Институт оперы» только состоялся в ноябре, а желающие уже хотят попасть на обучение во второй поток.

Впереди у учеников 4 месяца усердной работы, куда входят индивидуальные и групповые занятия. Для более глубокого вовлечения в учебный процесс для певцов будут проведены лекции и вебинары по истории оперы, менеджменту, актерскому мастерству, психологии, сценическому движению, фониатрии и др.

– Так как я активно принимаю участие в международных конкурсах, не всегда хватало более точных знаний фонетики иностранных языков. К сожалению, в нашем городе специалистов с уклоном именно на фонетику для оперного исполнения не было. Я была в восторге, когда увидела открытый набор в проект «Институт оперы», и была в еще большем потрясении, когда спикерами и педагогами по вокалу этого проекта были именно те коучи и мастера, к которым я так жаждала попасть на уроки. По урокам вокала меня определили к потрясающей Марине Мещеряковой. Для меня она открыла и показала те вещи, которые были необходимы в грамотном исполнении своего репертуара, а каждый ее совет и наставления запомнятся в моей памяти и сердце навсегда. Актерское мастерство — это отдельная любовь. Буквально с первой лекции я получила столько знаний, сколько не было за все обучение в моей академии. Идёт уже второй месяц обучения в этом фантастическом проекте, а я до сих пор не могу поверить, что все это происходит со мной. Безмерно благодарна всей команде и организаторам проекта. Вы делаете самое настоящее, нужное и достойное дело!!! Я даже не могу представить, какой это огромный труд, сколько сил и любви вы вложили для реализации этого чуда, – рассказывает участница образовательного проекта «Институт оперы» Эльвира Минибаева.

– Вокалисты записали профайл-визитку, в которой рассказали о себе. В дальнейшем каждый месяц участники проекта будут представлять арии, которые они разбирали с педагогами в рамках учебного месяца. Благодаря им вы сможете отследить их личный рост и отдать голос за понравившегося участника. Победитель попадет в список 20 финалистов, 19 из которых выберет экспертная комиссия и педагоги, и выступит на гала-концерте, который состоится в одном из московских концертных залов в апреле. Мои впечатления от первой группы превзошли все ожидания. Как правило, вокалисты очень консервативны к своим вокальным знаниям, у них есть свое мнение, и они не с особым желанием впитывают какую-то новую информацию, особенно которая касается стиля пения. Мне же с ребятами очень повезло. На первом потоке все с первого урока с удовольствием включились в изучение русской фонетики, и что я больше всего отметил, что они включились не только как ученики, но и как исследователи. Они сразу начали применять знания и делиться со мной своими выступлениями, тем, что они пели на уроке. И уже с учетом прошлого опыта они пытались применить на свои партии в театрах новые знания, разбирали, что они делали неправильно, пытались что-то улучшить, и это очень облегчило им жизнь. С помощью программы по русской вокальной фонетике я хочу привить студентам ценность, что русский язык ни в коем случае не противоречит музыке в опере, а наоборот, украшает её, как две сходящиеся идеи в одной цели, – делится своими впечатлениями коуч по русской фонетике Вячеслав Усов.

В выпускном концерте примут участие педагоги проекта: солистка Метрополитен-опера, приглашенная солистка Большого театра России Любовь Петрова, солистка Большого театра России Екатерина Морозова, солист Московского Театра Новая Опера им. Е.В. Колобова Алексей Татаринцев, солистка Московского Театра Новая Опера им. Е.В. Колобова, Заслуженная солистка Большого театра России Агунда Кулаева.

Проект реализован благодаря Арт-агентству «Премьер» и поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Из большого количества заявок было отобрано 50 участников для занятий с учебным доступом. Те, кто не попал в число счастливчиков, были автоматически переведены на гостевой доступ.

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