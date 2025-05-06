Визуальная новелла «Сердце Империи» погрузит игроков в мир дворцовых интриг эпохи Елизаветы Петровны

Студия «Много Много игр» объявила о выходе на платформе интерактивных новелл Lagerta захватывающей визуальной новеллы «Сердце Империи», в которой игрокам предстоит окунуться в атмосферу роскоши, заговоров и борьбы за власть в России XVIII века.

Мобильное приложение «Сердце Империи» создано в популярном жанре визуальной новеллы, который отличается высокой вариативностью сюжета. Ранее компания выпустила одну из наиболее популярных интерактивных новелл «Смута: Зов сердца», которую скачали более 100 тысяч раз. «Сердце империи» — это увлекательная история, где каждое решение игрока влияет на развитие сюжета и приводит к одному из нескольких уникальных финалов.

В центре повествования — дворяне, приближённые российской императрицы Елизаветы Петровны, вовлечённые в водоворот политических и любовных интриг. Игрокам предстоит заводить союзы, раскрывать заговоры и даже изменять ход истории. Игра отличается детально проработанным историческим сеттингом, яркими персонажами и захватывающим сюжетом, основанным на реальных событиях и атмосфере эпохи Российской Империи XVIII века.

«Визуальные новеллы, сочетающие элементы интерактивной литературы и визуального искусства, переживают сегодня настоящий ренессанс. Этот формат позволяет донести сложные исторические сюжеты и глубокие темы до широкой аудитории в увлекательной и доступной форме. «Сердце Империи» — это не просто красивая и увлекательная игра, это возможность прикоснуться к истории, почувствовать себя частью прошлого и сделать свой собственный выбор, определяющий судьбу целой Империи», — рассказал генеральный директор студии «Много Много игр» Евгений Овчинников.

Основанная на реальных событиях эпохи правления Елизаветы Петровны, игра предлагает уникальное сочетание художественного повествования и подлинных исторических деталей.

Ключевые особенности: