«Анимация на экспорт: международное сотрудничество, вызовы и перспективы»: спецсессия на Форуме креативного бизнеса в рамках ПМЭФ-2024

В сессии приняли участие не только профессионалы из ведущих российских анимационных студий–членов ААК, но и иностранные партнеры из Южной Кореи, Ирана и Китая.

В роли спикеров выступили генеральный директор АО «ЭКСАР», старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Никита Гусаков, директор по цифровой трансформации группы компаний «МЕДИА1», генеральный продюсер телеканала «СОЛНЦЕ» Рубен Оганесян, а также представители студий–членов ААК: генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина, генеральный директор и продюсер студии «КиноАтис» Вадим Сотсков, генеральный директор и генеральный продюсер компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова, директор по международному развитию бизнеса кинокомпании СТВ Светлана Барабанщикова, директор по развитию компании «Первый проект» Владимир Набатов. В дискуссии приняли участие зарубежные гости форума: председатель правления Ori Group Фэн Цянь (Китай), продюсер и основатель студии Skyframe Мохаммад Хамадани (Иран), представитель Корейского агентства креативного контента KOCCA Ким Си-Ву (Южная Корея).

Модератором сессии выступила директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, которая рассказала слушателям об основных векторах развития экспорта российской анимации. По словам Мастусовой, на сегодняшний день анимационная индустрия является одним из самых инновационных и динамично развивающихся направлений креативных индустрий России. Российская анимация демонстрирует устойчивый рост объемов и качества производства контента как в сериальной, так и в полнометражной анимации. Анимационный контент обладает значительным потенциалом международной гуманитарной экспансии, формирования позитивной культурной повестки и трансляции национальных духовных ценностей. Преодолевая конкуренцию и ограничения на мировых рынках, отечественная анимация добивается международного признания, оказывая определенное влияние на мировой культурный ландшафт.

До пандемии (2020 г.) экспорт анимационного контента доходил до 20% от выручки компаний. В настоящий момент студиям приходится осваивать новые рынки и открывать для своего контента страны, обладающие собственным культурным кодом, особенностями и спецификой запроса на контент.

Незадолго до начала ПМЭФ делегация из 15 московских компаний вернулась с конференции iABC и фестиваля CICAF в Ханчжоу (Китай). Участие бизнес-миссии было организовано Московским экспортным центром. Важнейшим достижением бизнес-миссии было подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией анимационного кино и Китайской ассоциацией анимации.

На протяжении 12 лет Ассоциация анимационного кино объединяет индустриальные студии России. Мастусова подчеркнула огромную роль, которую играет поддержка анимации со стороны государства и те успехи, которых добилась анимационная индустрия: объем производства анимации возрос за последние пять лет в 3 раза и составляет 160-170 часов анимации в год. Всего в отрасли работает около 5000 человек, но в ближайшие годы ряды профессионалов будут пополняться благодаря активному развитию профильного образования как в федеральных, так и в региональных ВУЗах и колледжах.

Гос. структуры в лице Министерства культуры РФ и Фонда кино выделяют субсидии на производство анимации. Индустрия получила налоговые льготы, собственный ОКВЭД, разработала 8 профессиональных стандартов. День российской анимации получил статус профессионального праздника. В продвижении экспорта важны субсидии на адаптацию контента к международным рынкам, регистрацию товарных знаков за рубежом, рибейты.

Старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Никита Гусаков рассказал о взаимодействии индустрии анимации с РЭЦ с момента основания организации в 2017 г.

«Залог успешного взаимодействия – это активность самой индустрии. Меры господдержки были разработаны исходя из ее потребностей. Это касается и поддержки производства, и возможности участия российских компаний в международных кинорынках, а также рибейты и субсидии на адаптацию и сертификацию продвижения. Анимация является драйвером продажи различных товаров, поэтому лицензионные продажи – это не менее важный сегмент, чем сборы от проката. Кроме положительных финансовых результатов был достигнут синергетический мультипликативный эффект, который не поддается измерению в цифрах, так как анимация является «мягкой силой» и носителем культурного кода. В рамках национальных целей развития России, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным, идет перезапуск всех национальных проектов, в том числе – по международной кооперации и экспорту. Это дает возможность российской анимации войти в национальный проект и активно участвовать в развитии креативной экономики, в том числе продвигая ее на экспорт», — рассказал Никита Гусаков.

Студии – участники ААК представили уникальные кейсы выхода на зарубежные рынки.

Светлана Барабанщикова — директор по международному развитию бизнеса кинокомпании СТВ, крупнейшей частной кинокомпании в России, которая осуществляет экспорт контента в 97 стран мира: «Вся наша компания считает, что детский контент это – прекрасный способ донести свои ценности до других стран мира и показать, что российская культура основана на дружбе, взаимовыручке, самопожертвовании, стремлении к справедливости и добру».

Наиболее успешными для экспорта анимационными проектами последних двух лет стали полнометражные картины «Бука» и «Щелкунчик». По словам Светланы, наибольшим успехом у зарубежного зрителя пользуются космическая фантастика, боевики и полнометражная анимация. Наиболее кассовые театральные релизы были приурочены к 1 ноября и Рождеству. Лучший бокс-офис последних двух лет был достигнут компанией в Южной Европе и Мексике.

Генеральный директор Группы компаний «Рики» Юлия Немчина рассказала о том, что в июне 2024 г. ГК отмечает 21 год со дня основания. За это время группа компаний «Рики» стала одной из ведущих анимационных компаний России: «Более 20 лет мы создаем чудеса, которые востребованы как в России, так и за ее пределами. Только за 2023 год мы произвели 1720 минут анимации. ГК «Рики» входит в топ-3 российских анимационных компаний. Наши проекты действительно знают и любят во всём мире. Весной в Китае состоялась премьера сериала “ДиноСити” и уже на старте проект попал в топ-10 главных платформ страны. А “Тима и Тома” уже доступен на более чем 40 платформах и каналах. Также в этом году запланировано сотрудничество с основным вещателем на территории — CCTV. Кроме того, до конца года компания рассчитывает на выход в Китае сериала “Бодо Бородо”».

Юлия Немчина поделилась успехами проекта «Фиксики» на зарубежных рынках: ГК «Рики» заключила сделку с крупнейшей в Индонезии телекомпанией Indosiar, благодаря чему Фиксики заговорили на индонезийском языке. Проект будет доступен как на бесплатном ТВ, так и на ряде платформ. Также ведущая медиакомпания Ближнего Востока и Северной Африки — MBC Group — приобрела эксклюзивные права на показ сериала на детском общедоступном канале MBC3 и на крупнейшей арабской платформе. В Китае новый сезон «Фиксиков» заручился поддержкой инвестиционного партнера и дистрибьютора — Jetsen Huashi. «Анимация была и остается фундаментом воспитания детей. И здесь нет никакой разницы, в какой стране они проживают. Качественный, добрый контент востребован во всём мире. Поэтому мы, конечно, продолжим развивать нашу международную деятельность, расширяя партнерские связи, выходя на новые рынки» — заключила Юлия Немчина.

Генеральный директор и продюсер студии «КиноАтис» Вадим Сотсков стал создателем первого российского анимационного фильма в 3D «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», который вышел на экраны в 2010 г. Также в портфеле компании — несколько фильмов, снятых в копродукции с зарубежными производителями. На конференции iABC в 2024 г. произошло долгожданное событие, подготовку к которому велась целый год: студия «Киноатис» подписала договор о совместном производстве контента с китайскими партнерами.

«Мы имеем огромный опыт копродукции и выпуска кинотеатральных релизов с Европой и с Америкой. Эти рынки сохранились и сейчас, но если в период 2019-2021 гг. валютная выручка компании составляла более 50%, то сейчас она сильно уменьшилась. Всплески выручки бывают, когда мы выпускаем на рынок новый продукт. Когда ты делаешь международные проекты, всегда идет борьба: каждая сторона пытается внести в проект свои национальные черты. Это всегда очень интересно. Когда ты делаешь интернациональный проект, страна, которая в нем участвует, продвигает его на своей территории», – говорит Вадим Сотсков.

По словам Сотскова, выход релизов компании на рынок Китая был его давней мечтой: «Как и на других территориях, выход на рынок Китая мы начинаем с малых шагов. Копродукция – это всегда коммуникация креативных команд из разных стран. Как и с другими странами, с китайской командой мы вначале делаем пилотный фильм хронометражем две минуты. В процессе создания мы смотрим на совместную работу, насколько друг другу подходим, насколько мы можем друг друга услышать. После работы над пилотом мы уже запускаем полноценный сериал. Уже год мы общаемся с китайской командой, я думаю, что у нас все получится».

Также продюсер упомянул об успешной работе студии «КиноАтис» и кинокомпании СТВ над полнометражным фильмом «Кощей. Похититель невест» (2022), который показал отличный зарубежный бокс-офис на территориях Мексики, Бразилии, Великобритании и Испании.

Анимационная компания «ЯРКО» недавно отметила 3-х летие. За 3 года существования компания создала полный цикл производства анимационных проектов и дистрибуции, произвела более 1200 минут анимации, выпустила 7 сериалов про спорт, изобретательство, бережное отношение к природе, познание мира. На сегодняшний день в портфеле компании 15 проектов для широкой аудитории в разных жанрах и технологиях.

Представители компании во второй раз побывали в Китае на конференции iABC. Генеральный директор и генеральный продюсер компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова рассказала о результатах поездки в Ханчжоу: «Наши коллеги провели порядка 30 встреч с ключевыми онлайн-площадками, крупнейшими дистрибьюторами и детскими телеканалами Китая для установления новых контактов и продвижения брендов компании на рынках Азиатского региона. Особое внимание китайских партнеров привлек анимационный проект «Мотомарс Школа гонщиков», который «ЯРКО» разрабатывает на игровом движке Unreal Engine 5. Мы увидели заинтересованность в совместном производстве этого проекта среди онлайн-площадок, производителей анимации и производителей игрушек. Считаем это своим большим достижением, поскольку при создании проекта уделили особое внимание разработке моделей машин, чтобы заложить в них высокий потенциал для лицензирования». По словам Альбины Мухаметзяновой, китайские партнеры также отметили большой пул проектов «ЯРКО», ориентированный на разные целевые аудитории и тематики, что, по их мнению, позволит закрыть широкие потребности закупщиков.

По словам Мухаметзяновой сегодня российская анимация сфокусирована на рынках Латинской Америки, MENA и Юго-Восточной Азии: «Сейчас мы завершаем этап производства 52 эпизодов по 4 анимационным сериалам, а два сезона – это необходимый минимум для выхода на международный рынок, поэтому активная фаза подписания контрактов планируется на ближайший год. Сейчас ведутся переговоры с крупнейшим игроком MENA по закупке прав на анимацию, а также с несколькими ведущими китайскими площадками. Помимо сериальных проектов, мы также работаем над полнометражным анимационным фильмом «Доктор Динозавров» совместно с «Централ Партнершип», который в дальнейшем планируем выводить в международный кинопрокат».

Также до конца лета мультсериал «Команда МАТЧ», который анимационная компания «ЯРКО» создает совместно с телеканалом «Матч ТВ», выйдет на главном детском национальном телеканале Казахстана Balapan TV.

Директор по развитию компании «Первый проект» и соучредитель телеканала «Лёва» Владимир Набатов рассказал о роли онлайн-платформ, в частности Youtube, в экспорте контента. Компания «Первый проект» производит контент с 2014 г. Интересно, что сериал «Грузовичок Лёва», созданный для онлайн-платформы, был в свое время закуплен для эфира федерального телеканала «Карусель». Набатов отдает приоритет созданию контента для онлайн-платформ из-за прямого доступа к целевой аудитории. На сегодняшний день контент компании генерирует около 20 миллиардов просмотров в год на цифровых платформах не только в России, но и во всем мире. В период 2019-2021 гг. в структуре выручки компании 90% приходилось на экспорт. В пример Набатов привел Youtube-каналы: испаноязычный TV Pro ninos c 40-60 миллионами просмотров в месяц, англоязычный канал First Toons — 35-40 миллионов просмотров за месяц. Российские анимационные проекты неплохо монетизируются на онлайн-платформах на разных языках. Одним из последних достижений компании является выход с контентом на финском и шведском языках на онлайн-платформах в скандинавских странах.

В заключительной части сессии выступили зарубежные гости: председатель правления Ori Group Фэн Цянь (Китай), продюсер и основатель студии Skyframe Мохаммад Хамадани (Иран), представитель Корейского агентства креативного контента (KOCCA) Ким Си-Ву (Южная Корея). Сессия на Форуме креативного бизнеса станет еще одним шагом для развития экспортных возможностей российской анимации по всему миру.