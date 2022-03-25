Группа «GRINKEVICH» представила трек «Кока-кола»

Лёгкий танцевальный вайб и простой текст – это всего лишь призма, через которую героиня рассказывает историю. Мы переносимся в первую весну каждой девочки, во дворы, пропитанные песнями о любви, обидами и клятвами, которые были в жизни каждого из нас. Яркие картинки с напитком без сахара и сладкой жевательной резинкой являются ключиками к тому, что у героини осталось в сердце после разочарования в отношениях. Она пронесла через время только светлые моменты и делится ими с нами, таким образом блокируя обиды прошлой жизни и у слушателя. Ритмичное оформление драмы позволяет не зацикливаться на плохом и идти вперёд. Исповедь солистки будто объединяет истории и боль всех девчонок.
Улыбаясь, они идут дальше.artmoskovia.ru.
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