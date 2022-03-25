Более 33 тысяч сотрудников культуры Подмосковья сегодня отмечают свой профессиональный праздник

«Сегодня более 33 тысяч деятелей культуры Подмосоквья отмечают свой профессиональный праздник — День работника культуры. Это не просто официальная дата, а повод поблагодарить всех, кто работает в культуре и для культуры: от хранителей музеев, преподавателей детских школ искусств, работников сцены, осветителей, звукооператоров, библиотекарей, художников до руководителей музеев, театров, артистов», – заявила вице-губернатор Московского региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что Подмосковье всегда славилось своими культурными традициями, тематическими и крупными музыкальными фестивалями, народными промыслами.

«В День работника культуры мы благодарим сотрудников всех культурных учреждений за профессионализм, плодотворную, качественную работу, готовность сохранять и приумножать культурные традиции Подмосковья», – заключила Каклюгина.

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