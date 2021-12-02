VLADEY Store – новогодние подарки для любителей искусства!

Маркетплейс современного российского искусства VLADEY Store дарит возможность совершать покупки так, как это удобно вам — в онлайн и офлайн формате, по фиксированным ценам. На платформе и в пространстве маркетплейса наши эксперты собрали уникальную подборку знаменитых арт-хитов, работ молодых художников и шедевров музейного уровня.

Специалисты VLADEY Store всегда рады обсудить представляющие интерес произведения и помочь сделать выбор. А благодаря нашим комфортным «примерочным» можно узнать, как предметы искусства будут смотреться в интерьере. Подарок дорогому человеку, обновление личной коллекции или украшение для дома — во VLADEY Store найдется искусство для любого повода в ценовом диапазоне от от 40,000 до 3,000,000 рублей. Отличным дополнением к покупке станет мерч, созданный в коллаборации с художниками, а также каталоги, представленные эксклюзивно в корнере нашего маркетплейса.

С 7 декабря можно будет приобрести работы Анны Андрижевской, Кирилла Акулиничева, Анны Афониной, Дарьи Барыбиной, дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Александра Бродского, Алисы Горшениной, Евгении Дудниковой, ЕлиКука, Тараса Желтышева, Зины Исуповой, Виктории Иконен, Егора Кошелева, Кирилла Кто, Дарьи Кудиновой, Таисии Коротковой, Ростислава Лебедева, Маяны Насыбулловой, Анатолия Осмоловского, Тани Пеникер, Пасмура Рачуйко, Ивана Разумова, группы «Россия» , Авдея Тер-Оганяна, Олега Хвостова, Андрея Хлобыстина, Валерия Чтака, Дмитрия Шабалина, Сергея Шаблавина, группы Doping-Pong и других.

Анатолий Осмоловский. № 6. Из серии «Хлеба». 2010. Дерево, 50х35х5 см

Андрей Хлобыстин. Врёшь! 1987. Ткань, смешанная техника, 143х75 см

Евгения Дудникова. Пылающая жемчужина. 2021. Холст, масло, 100х100 см

Зина Исупова. Ванная. 2021. Оргалит, бумага, аппликация, 200х160

Каталог Сергея Браткова «Нас тут нет»

Олег Хвостов. Космический пейзаж. 2015. Холст, акрил, 120х160 см

Пасмур Рачуйко. Без названия. 2021. Холст, темпера, 80х92 см

Сершей Шаблавин. Гол. Из серии «Футбол». 2016. Холст, смешанная техника, 100х80 см

Шоппер с работой Валерия Чтака «Я не знаю, я из Москвы»

Совершая все сделки на месте, VLADEY Store предлагает качественный сервис по упаковке и транспортировке работ, а сотрудники клиентского отдела предоставляют необходимую консультацию перед покупкой.

Когда? 7 декабря в 19:00, 8 декабря — 15 января с 11:00 до 20:00.

Где? Москва, 4-ый Сыромятнический переулок, д. 1/8, стр. 7.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.