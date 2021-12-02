«ЕХ – Позиция» российского фотохудожника Татьяны Либерман

С 7 по 19 декабря 2021 года в Москве, в выставочном зале ВСЕКОХУДОЖНИК, пройдет выставка известного российского фотохудожника Татьяны Либерман, организуемая РОО «Мастер-класс» при поддержке Площадки МосАРТ (Культурный центр «Ивановский»).

В 1990-е и 2000-е годы Татьяна поразила искушенную московскую и зарубежную публику многочисленными сериями концептуальных работ. Ее выставки с успехом проходили на самых престижных площадках мира – в Третьяковской галерее, Музее фотографии, галереях Норвегии, Швеции, Германии. Работы Татьяны Либерман находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. После длительного перерыва Татьяна возобновляет выставочную деятельность. «ЕХ – Позиция», так называется выставка, где будет представлена серия большеразмерных черно-белых фотографий «Один дома», цветные серии работ «Фрукты», «Цветы», «Овощи», серия, посвященная Москве, а также инсталляция из шести трехметровых черно-белых отпечатков «Светотени».

Художник, тонко чувствует психологическое состояние своих героев через обыденный интерьер, через предметы, передает их переживания. Идет незримый монолог с самим собой, зритель невольно становится соучастником этого события. Не покидает ощущение подглядывания в замочную скважину. Такова серия работ «Один дома». Моделями выступают известные художники Эрик Булатов, Семен Файбисович и другие.

Острый взгляд художника преображает изображения фруктов, овощей, цветов в формы, вызывающие массу неожиданных ассоциаций. Представленные работы демонстрируют многогранность таланта автора и вызывают несомненный интерес у публики.

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