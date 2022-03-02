Владимир Кузьмин исполнит свои лучшие хиты 8 марта в программе «Пристань твоей надежды»

Народный артист России, легенда рок-н-ролла Владимир Кузьмин даст большой весенний концерт 8 марта 2022 года в московском клубе «Известия Hall».

Специальная программа, приуроченная к Международному женскому дню, получила название «Пристань твоей надежды». Те, кто интересовался творчеством Владимира Кузьмина, наверняка помнят эту хитовую романтическую балладу, в которой, по мнению поклонников, идеально все — и музыка, и слова, и аранжировка. В 1987 году «Пристань твоей надежды» увидела свет на первой официальной грампластинке Владимира Кузьмина «Моя любовь». К тому времени записи Кузьмина и группы «Динамик» широко расходились на кассетах, а благодаря винилу об исполнителе узнала буквально вся страна.

С тех пор Владимир Кузьмин не сбавляет оборотов, а количество альбомов в его необъятной дискографии уверенно приближается к сорока. К своим достижениям музыкант относится с известной степенью скромности и самоиронии, предпочитая удивлять публику не словом а делом. В его праздничной концертной программе 8 марта будут представлены лучшие песни всех периодов творчества.

Только в минувшем году Владимир Кузьмин устроил презентацию альбома «Мне одиноко, детка», а затем выпустил еще одну совершенно новую пластинку «Махагон». Материал этих дисков исполнитель, возможно, тоже не обойдет стороной в клубе «Известия Hall». Для любителей поностальгировать музыкант припас пару архивных номеров, которые снабдит увлекательными историями их создания. Непременно продемонстрирует Владимир Кузьмин и дар мультиинструменталиста, а его музыканты представят некоторые знакомые песни в необычном звучании.

Концерт для прекрасной половины человечества уже не в первый раз пройдет в клубе «Известия Hall». И этот выбор не случаен, ведь просторная комфортабельная площадка в самом центре Москвы одинаково располагает как для жарких танцев, так и для вдумчивого прослушивания песен артиста на мягких диванах. А Владимир Кузьмин сделает все, чтобы каждая дама почувствовала себя «Красоткой», а их кавалеры — «Казановами», которые вновь и вновь будут завоевывать сердца своих спутниц.

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