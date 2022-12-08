Концерт «Музыка Франции» в Соборной палате

14 декабря Соборная палата приглашает всех ценителей искусства совершить музыкальное путешествие: услышать и увидеть «Музыку Франции», окунуться в утонченное звучание французского импрессионизма. Музыку чувств, тонких душевных движений и эмоций, мимолётных впечатлений и изменчивых настроений, музыку красок и объемов.

Музыкальная история XX века официально начинается с фигур Клода Дебюсси и Мориса Равеля. Эстетика, которую создали два великих француза действительно схожа с воздушными, напоенными цветом и светом полотнами их современников-импрессионистов. Музыка и живопись импрессионистов - это стремление передать картину окружающего мира через свои личные переживания, впечатления, эмоции, оживить мир с помощью кисти или музыкальных звуков. Шедевры Дебюсси и Равеля дышат, рисуют, чаруют звуковыми гармониями, тембрами музыкальных инструментов.

В концерте примут участие Ксения Башмет (фортепиано), Сергей Мазур (скрипка), Василиса Хаддад (скрипка), Надежда Царева (альт), Алексей Говоров (виолончель).

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