Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области Международного музыкального конкурса «Интервидение». Ожидается, что конкурс станет регулярным и будет проходить в России и за рубежом.

«Интервидение» призвано стать одним из ключевых событий 2025 года для дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Конкурс выступит платформой для демонстрации взаимного уважения культурных традиций и духовно-нравственных ценностей, познакомит зрителей с национальной идентичностью и культурным многообразием стран-участниц.

Проект позволит расширить многостороннее взаимодействие между государствами в сфере культуры, повысить узнаваемость артистов разных стран и привлечь иностранных туристов. Предполагается, что страна проведения конкурса будет меняться на последующих этапах. Условия и порядок определения страны – хозяйки «Интервидения» будет определен наблюдательным советом конкурса.

Как следует из подписанного президентом указа, председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса возглавит Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время пройдут заседания наблюдательного совета и оргкомитета проекта, на которых будет объявлено об основных этапах конкурса, формате и сроках проведения финала.

Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 годы в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу. Конкурс открыл имена Карла Готта, Глории Гейнор, Марион Рунг и других звезд эстрады.