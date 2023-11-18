Социальные проекты МТС стали победителями конкурса «Создавая будущее»

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, представила проекты в рамках всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее». Хакатон True Tech Hack был признан лучшим в «Цифровой трансформации», Интеллектуальный клуб» отмечен 2-м местом в номинации «Сообщество сообществ», а проект инклюзивного найма и разнообразия «МТС - компания для всех» завоевал третье место в номинации «Синергия сотрудничества».

Хакатон True Tech Hack, проведенный на конференции True Tech Day, проходил по двум трекам - «Адаптация фильмов для людей с особыми потребностями» и «Аудиосопровождение происходящего на экране для людей с нарушением зрения». Участники хакатона, frontend-, backend- и мобильные разработчики, data science-специалисты, UX/UI-дизайнеры и продакт-менеджеры создали свои решения по адаптации фильмов онлайн-кинотеатра KION для зрителей с особыми потребностями. На True Tech Hack принимали участия 126 команд, из которых 20 команд представили свои решения в финале.

Программа для социального взаимодействия «Интеллектуальный клуб» объединяет 2500 сотрудников экосистемы МТС и способствует укреплению командного духа, развитию мягких навыков и интеллектуального потенциала участников. В рамках проекта организовано несколько лиг, в зависимости от опыта участников. В турнирах, проходящих в форматах логических квизов или ТВ-шоу, принимают участие десятки команд из различных регионов страны.

HR-проект «МТС-компания для всех» направлен на наем инклюзивных групп соискателей в цифровые бизнесы экосистемы. Специальная программа разработана для адаптации рекрутинга с учетом потребностей инклюзивных групп, создания доступной среды в рабочем пространстве и развитие культуры разноообразия, равенства и инклюзивности внутри компании, в том числе обучение руководителей и команд, и за ее пределами. За время реализации проекта доля сотрудников экосистемы МТС с особенностями здоровья выросла на 5 процентов, более 60 процентов сотрудников и руководителей экосистемы МТС выразили готовность способствовать развитию культуры инклюзивной в компании.

«МТС инициирует комплексные программы поддержки общества, которые способствуют решению социальных проблем при помощи технологических ресурсов компании, и мы гордимся тем, что наши социальные, волонтерские, экологические и благотворительные инициативы получают высокую оценку экспертного сообщества. Только в прошлом году компания провела более 5000 мероприятий, объединив 20 миллионов участников по всей стране, и мы видим, как качественно меняется жизнь сообществ благодаря цифровым инициативам и инклюзивным проектам компании компании», ‒ рассказала руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.