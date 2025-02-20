Владислав Лифановский: «Моя главная задача – развивать ретрофотографию, как элитарный вид Искусства»

Международный фестиваль арт-фотографии LUX PICTURA прошёл в феврале в галерее ArtMaison. У гостей выставки была возможность познакомиться с работами фотохудожников, работающих в стиле арт и ретро-фотографии из России, Белоруссии и других стран. Корреспондент АртМосковии встретилась с организатором и вдохновителем LUX PICTURA – известным фотохудожником и энтузиастом ретро фотографии Владиславом Лифановским и взяла у него интервью.

– Как возникла идея этой выставки?

– В прошлом году узнал, что на российском арт рынке фотография занимает лишь 2% и это несправедливость! Наш фестиваль — попытка привлечь внимание к теме арт фотографии, особенно ретро стилю, объединить художников, работающих в этом направлении, заявить новые имена.

– Чьи работы можно посмотреть на выставке?

– Здесь экспонируется порядка 20 авторов, среди них как известные фотографы, такие как Михаил Мамаев, Дмитрий Аз (Белоруссия), Алексей Алексеев, так и начинающие. Как куратор выставки, уверен, что поиск новых имен – одна из главных задач, если ставишь перед собой цель развивать и популяризировать ретро-фотографию как направление.

– Среди новичков кого можете назвать?

– Их много, например, талантливая Екатерина Беридзе, она представила фотопроект «Кокон» о жизни тбилисской художницы Эммы Кецбая.

– Здорово, что создана площадка, где молодому художнику можно перенять опыт у самых известным мастеров.

– Совершенно верно, задумка была в том, чтобы наполнить мероприятие интерактивом. Большой интерес вызвал мастер-класс по амбротипии от Михаила Мамаева (фотография на стекле). Это технология 1850-х годов – одна из первых технологий фотографии. Два дня подряд шли мастер-классы по съемке на фотобумагу с обращением от Сергея Гайлета и Антона Евтушенко. Съемка производилась на большеформатную камеру по старинному процессу обращения на галогенидосеребрянную фотобумагу. Инновационным в технологии стало ее упрощение до двух этапов вместо традиционных пяти. Таким образом, в течение всего нескольких минут фотоснимок появлялся на свет исключительно безцифровым методом съемки и печати.

– Как проходил отбор работ? Что должно быть в фотографии, чтобы она была искусством? Что вы ставите во главу угла: технику или, может, идею?

– Как и во всем, главное в фотографии – Любовь. На каком-то этапе развития фотография перестает ограничиваться правилами, правила становятся лишь рекомендациями. Главное то, что ты высказываешь, то чувство, которое смог выразить. Я совершенно убежден, что талантливо можно снять и телефоном. Гениальность — это сочетание глубокой идеи, свежего взгляда и профессионализма в использовании инструментария, ну и конечно Талант в сочетании с пробивными способностями.

– Как вы отличаете авторов, которые делают смелое высказывание от тех, кто попросту не умеет работать в классическом стиле?

– Тут тонкая грань, как говорится, нужно отличать новаторство от дилетантизма. Когда я работал в рекламе и набирал дизайнеров на работу, они все делали тестовое задание – рисовали лошадь. Это я перенял у великого Ильи Репина. Тот говорил младым абстракционистам – буду с вами общаться, если вы мне нарисуете лошадь. Не можете нарисовать лошадь – значит вы просто скрываете свое неумение рисовать за абстракционизмом.

– Фотография для вас экспромт и вдохновение или планирование и подготовка?

– Как говорится, планы-ничто, планирование — все. К каждой фотосессии готовлюсь, делаю эскизы по композиции. Бывает проще, когда можно найти референсы, но ведь не всегда это возможно. Если возникает какая-то новая идея – делаю зарисовки по композиции, чтобы модели было проще ориентироваться во время съемки.

– Что вас ведет в работе: вдохновение или постановка задачи?

– В работе на заказ – задача, в творчестве – вдохновение. Хорошо, когда это совпадает, но так получается не всегда. В работе на заказ ты ориентируешься на желание заказчика. Ты снимаешь ему какую-то рекламу и не факт, что твое высокохудожественное видение сработает как реклама, потому что заказчик больше понимает свою целевую аудиторию.

– Кого вы можете назвать своим учителем?

– Одним из моих первых наставников в мире искусства фотографии была Эльза Окина. Ещё в конце 1990-х годов она оказала огромное влияние на моё творчество, всячески пытаясь оградить от всего ненужного, поверхностного и привить любовь к глубокой и вдумчивой работе, как над композицией, так и над внутренним содержанием кадра. Приятно, что Эльза тоже приняла участие в работе фестиваля со своим триптихом, который переносит нас в начало нулевых, когда сталинские высотки ещё содержали монуметальную память о советском прошлом.

– Как планируете развивать дальше LUX PICTURA?

– Хотим сделать это событие ежегодным, развивать как фестиваль. В следующем году планируем задать некую тему, которая будет объединять работы всех авторов. А в целом, моя главная задача – развивать ретрофотографию, как особый, элитарный раздел Искусства.

Беседовала Ирина КАГРАН,

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