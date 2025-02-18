NATALIYA: О главных темах своего творчества, критике и о том, как совмещать работу, семью и музыкальное дело

NATALIYA – российская поп-певица, которая собрала более 4 млн прослушиваний во ВКонтакте и 1.5 млн – в Яндекс Музыке. Nataliya может похвастаться ротацией своих треков на радио «Жара» и других радиостанциях страны. Помимо музыки, Nataliya – успешная бизнесвумен и счастливая мама.

– Как Вы приняли решение, что хотите сделать кавер на хит «Beautiful life»?

– «Beautiful life» — моя любимая песня. Она всегда поднимает мне настроение.

– Как Вам удается совмещать Ваше дело, музыку и личную жизнь?

– Каждая сфера моей жизни добавляет в мою жизнь свои особенные оттенки. Музыка – это моя отдушина, эти ощущения можно сравнить с медитацией. Основная работа – стабильность, благодаря ей я уверенна в завтрашнем дне. Семья – большое счастье и уют.

– У Вас растет дочь. Хотели бы Вы, чтоб она выбрала Ваш путь, путь артиста?

– Доченька пробует себя в разных направлениях и занимается тем, что ей нравится. Сейчас это фигурное катание. Чем бы она ни решила заниматься, я её всегда поддержу и всегда буду рядом.

– Что помогает Вам справиться с творческим блоком, с отсутствием «музы»?

– Все мы люди, у каждого случаются и взлеты, и падения. Нужно научиться смотреть на жизнь с позитивной стороны и уметь переключаться. Не следует зацикливаться на чем-то одном, если с эти справиться, можно избежать творческих блоков.

– Какие темы Вашего творчества Вы считаете наиболее важными? Есть ли такая тема, которую Вы считаете очень ценной, но Вы пока о ней не говорили со своим слушателем? Планируете ли Вы эту тему затронуть?

– Моё творчество всегда идет от сердца. Я никогда не пишу треки, ориентируясь на тренды. Семья, любовь – главные мои жизненные ценности, а также основные темы моих песен.

– Как Вы относитесь к критике? Как относитесь к необоснованному негативу к Вашему творчеству?

– Критика – это хорошо. Каждый человек имеет право выразить свое мнение. Если быть честной, с негативом я не сталкиваюсь. У меня очень теплая аудитория, чему я очень благодарна.

– Чем планируете удивлять Ваших поклонников в 2025 году?

– Хочу познакомить людей с разнообразным звучанием моих новых треков. Я буду продолжать радовать слушателей своим творчеством.

– Чему посвятите 2025 год?

– Как я уже сказала, семья – это мой приоритет. Посвятить 2025 год я хочу семейным ценностям.