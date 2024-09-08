Ольга Галактионова на фестивале «Золотой Ярославль» рассказала о междисциплинарности в работе музеев

В Ярославле завершился первый Фестиваль художественных музеев России, посвященный теме «Музей + Театр». В фокусе обсуждения музейщиков: опыт сотрудничества музейных и театральных институций, а также презентация лучших практик, реализованных в музейных пространствах.

На пленарном заседании генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова и ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский рассказали коллегам о междисциплинарных проектах, особое внимание уделив выставкам, которые РОСИЗО создает вместе с ГИТИСом.

«Мы уже сделали с ГИТИСом несколько совместных выставок. Наше взаимоотношение очень логично, поскольку архитектура любой выставки – это декорация. Театрализация привлекает посетителей и делает музейные проекты более яркими и запоминающимися», — подчеркнула глава РОСИЗО.

Спикерами на форуме также выступили руководители Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, Благотворительного фонда Владимира Потанина, музеев Ярославля, Санкт-Петербурга, Костромы, Плёса, Твери, Перми, Петрозаводска, Омска. Всего на форум заявлено участие более ста сотрудников 60 музеев страны.