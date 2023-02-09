В центре Санкт-Петербурга открылась выставка к 220-летию первой отечественной кругосветной экспедиции И. Крузенштерна и Ю. Лисянского

8 февраля 2023 года в День Науки, в Мариинском дворце Санкт-Петербурга открылась выставка Фонда им. Миклухо-Маклая «Русские географические названия: история открытий».

Выставку открыли председатель Законодательного собрания Александр Бельский, председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев и директор Фонда им. Миклухо-Маклая, внучатый праправнук великого ученого Николай Миклухо-Маклай-младший.

«Эта выставка очень важна для нас. Она своеобразный символ понимания того, как работали наши исследователи», - подчеркнул Александр Бельский. - «Они делали свою работу для того, чтобы открывать, исследовать, привносить что-то новое, рассказывать о том, как живут на других территориях. Мы всегда должны помнить о наших мореплавателях. Это заслуга нашего народа».

«Это проекты, помогающие в каком-то смысле Министерству иностранных дел. Я думал, что в Океании не много названий, связанных с русскими именами, а их оказалось больше ста. То есть работа Фонда — это прямая работа, связанная с внешней и внешнеэкономической деятельностью государства», - отметил Евгений Григорьев.

После торжественного открытия Николай Миклухо-Маклай провел посетителей по выставке. Двадцать уникальных фотополотен с тематическими современными и редкими архивными фотографиями, авторскими рисунками и картами путешествий, отражают историю русских экспедиций в Океанию, иллюстрируют кругосветные плавания отечественных путешественников и научных экспедиций россиян XIX – XXI вв.

Кроме того, впервые представлена уникальная частная коллекция объектов материальной культуры Николая Миклухо-Маклая-младшего. Более 50 экспонатов, собранные ученым на северо-восточном побережье острова Новая Гвинея, который местные жители до сих пор называют «Берег Маклая», знакомят посетителей с современными бытом и культурой аборигенов. Среди них охотничьи луки, нож из кости казуара (одной из самых прочных костей в мире), плетеные тарелки и блюдо дору, используемое в свадебных церемониях.

Примечательно то, как создавалась эта коллекция, поскольку Миклухо-Маклаю-младшему удалось воспроизвести современный аналог собрания предметов великого предка, которое сегодня хранится в Кунсткамере. Папуа-новогвинейцы помогали искать экспонаты по фотографиям и дарили их Миклухо-Маклаю-младшему. А основатель государства Майкл Сомаре лично способствовал оформлению их вывоза из страны. Благодаря этому сегодня все желающие могут проследить, как изменился быт туземцев на протяжении 150 лет.

Открытие выставки завершилось премьерным спецпоказом документального фильма «Берег Маклая» «Киностудии Маклая» о связи Санкт-Петербурга и «Берега Маклая». Короткометражный фильм рассказывает обо всех русских экспедициях на «Берег Маклая», включая советские и современные, а также о том, как его жители ценят то доброе отношение и вклад в их культуру, которые подарил им этнограф Миклухо-Маклай. Так благодаря ему на острове до сих пор выращивают арбузы и кукурузу, используют привнесенные орудия земледелия и труда. В фильме представлены уникальные архивные материалы – подлинные рисунки и фрагменты дневника великого русского исследователя Н.Н.Миклухо-Маклая, а также интервью с современными папуасами.

«Для нас Миклухо-Маклай входит в плеяду известнейших исторических личностей, он, как и мы, придерживался девиза нашей страны: «Друзья - всем, враги - никому», - говорит в фильме премьер-министр Папуа-Новая Гвинея Джеймс Марапе.

Также в фильме рассказывается о единственной в Санкт-Петербурге пешеходной набережной протяженностью в 2,5 км с одноименным названием «Берег Маклая». Ее строительство на Финском заливе завершится к 2030 году. Фильм «Берег Маклая» в скором времени покажут на канале «Культура» для широкой аудитории.

«Увлекательное путешествие не оставит никого равнодушным: в документальном фильме использовались уникальные исторические кадры и съемки современных научно-исследовательских экспедиций. Мы постарались показать живую личность ученого, его гуманистические принципы и важность сохранять память о человеке, который в безвыходной ситуации умел наладить диалог там, где, казалось бы, диалог невозможен», - отметил автор идеи и режиссер фильма, потомок ученого и его полный тезка Николай Миклухо-Маклай-младший.

Выставка «Русские географические названия: история открытий» и фильм «Берег Маклая», появились благодаря впечатлению Миклухо-Маклая-младшего от встречи с туземцами во время его первой экспедиции, когда к его приезду они подняли российский флаг на «Берегу Маклая». Среди них был Асель Туй, старейшина деревни и потомок легендарного Туя, который первым вышел навстречу Миклухо-Маклаю. Его интервью также есть в фильме. Сегодня Асель Туй и его семья видят своей миссией сохранение памяти о великом ученом, и живут в деревне рядом с мемориалом Миклухо-Маклая с целью сохранения памяти о нем.

Выставка «Русские географические названия: история открытий» доступна в Мариинском дворце для организованных экскурсионных групп до 21 февраля https://vk.com/palace.mariinsky . Она подготовлена Фондом им. Миклухо-Маклая в рамках одноименного проекта «Русские географические названия: история открытий» при экспертном участии Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН, организационной поддержке Правительства Санкт-Петербурга и партнеров проекта.

Фото – Ксения ПИРОГОВА

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