ЕКАТЕРИНБУРГ: Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» начинают свою работу

18 ноября в Екатеринбурге начинает свою работу Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» — главное событие в сфере отечественного музыкального театра. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Свердловской области и Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы фестиваля обещают разнообразную программу, состоящую из показов спектаклей, творческой лаборатории, мастер-классов и круглых столов, особо подчеркивая подростково-просветительскую направленность в этом году. В первый день фестиваля все мероприятия запланированы на площадке Свердловской государственной детской филармонии.

Так, в 13.00 пройдет мастер-класс для детей и подростков Александра Фёдорова, художественного руководителя Детского музыкального театра юного актера (г. Москва) «Применение основных методов системы К.С. Станиславского в работе с начинающими актёрами», в 16:00 состоится круглый стол «Театр для детей и театр, где играют дети», участниками которого станут режиссеры, руководители театров, представители культурных организаций и властных структур Екатеринбурга. Среди актуальных тем, которые вынесены на обсуждение круглого стола, приобщение детей к театральной культуре и творческое воспитание подрастающего поколения в целом.

Вечером зрителей ждет торжественное открытие фестиваля, на котором прозвучит приветственная речь министра культуры РФ Ольги Любимовой, а в 18:30 будет показан первый спектакль фестиваля, поставленный творческой командой Театра мюзикла Свердловской государственной детской филармонии, краш-мюзикл «Сирано де Бержерак».

«Мы рады приветствовать участников фестиваля «Музыкальное сердце театра» на гостеприимной уральской земле. Ждем всех поклонников театрального искусства на лучших площадках города с 18 по 28 ноября. Фестиваль открывается именно в день основания Екатеринбурга, что делает еще более праздничной атмосферу нашего события», – говорит продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров.

Артисты Александр Олешко, Нонна Гришаева, Лика Рулла, Андрей Школдыченко, Эмиль Салес и другие звезды мюзиклов ждут жителей и гостей Свердловской области на разных театральных площадках Екатеринбурга.

Подробная информация о Фестивале на сайте: Музыкальное сердце театра (musicalheart.ru).

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