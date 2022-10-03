УЛЬЯНОВСК: В МЦСИ откроется выставка «В пространстве символов и смыслов». Графика Михаила Верхоланцева

Ульяновский областной художественный музей и московский коллекционер академик российской Академии проблем качества, доктор технических наук, член Президиума IAP (США), член Национального союза библиофилов Владимир Беликов представляют новый партнерский выставочный проект «В пространстве символов и смыслов».

Открытие проекта состоится 8 октября 2022 в 18:00 года в Молодежном центре современного искусства (ул. Ленина,83).

В экспозиции выставки представлены более 50 произведений графики Михаила Верхоланцева. Темы работ – библейские и мифологические сюжеты, сочетающие буквальные и аллегорические смыслы, исторические, нравственные, таинственные толкования. Гравюры Верхоланцева ориентированы не на визуальное восприятие, а на иносказательность, сокрытость художественного образа, указывающее на множественность смыслов. Язык его работ – это язык намеков, стилизаций и обобщений.

Черты характер мастера – экспрессивность, философичность, фантазийность, рисковость породнили его с маньеризмом, течением в европейском искусстве первой трети 16 века, пришедшим на смену «уставшему» Возрождению и в «ожидании» барокко.

Каждое время нуждается в своем искусстве. Прошлое доходит до нас через фильтр современности, живой традиции, сохраняющей и преобразующей. У Верхоланцева маньеризм принял новые формы со своим уникальным пластическим языком, обогатился собственным видением канонических трактовок библейских притч и мифологических сюжетов, музыкально «озвучил» свои работы.

Звучанию гравюр способствует и виртуозная техника ксилографии в исполнении мастера. Тончайшие причудливо вибрирующие линии, изысканная плавность, змеевидность, подчас перерастающая в изломанность — характерные особенности его техники. Гравюра поёт! А если художник играет цветом (его ровный серебристо-серый цвет никто повторить не может), то делает это деликатно, ненавязчиво и привносит в работы дополнительное звучание.

Вот это сочетание многообразия тем, смысловой многозначности, музыкальности, виртуозной гравюрной техники позволяют говорить о непревзойденном таланте нашего современника – художника Михаила Верхоланцева.

Выставка работает до 20 ноября 2022 года.

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