Владлена Ким: как личный брендинг помогает предпринимателям быстро достигать целей и масштабироваться

Основатель и генеральный директор агентства личного брендинга В. Ким и СММ агентства Signature Владлена Ким делится уникальным опытом, рассказывает о самых ярких проектах и трендах в личном брендинге 2026 года: «Важно, что для каждого ВАУ свое. Сильно зависит от амбиций, задач и стартовой точки».

— Когда и почему вы решили уйти от классического брендинга компаний в сторону личных брендов предпринимателей?

— На сторону личных брендов я перешла в 2021 году. Тогда сложилось сразу несколько обстоятельств. Захотелось уйти в «свободное плавание», и я уволилась из крупного рекламного агентства, в котором работала на тот момент. Почти одновременно меня пригласили в проект по созданию бренда для Фонда семьи Тиньковых (прим. — Основатель Фонда, Олег Юрьевич Тиньков внесен в Реестр иностранных агентов Минюста РФ). Меня очень зацепила история трансформации Олега Юрьевича, и то, как его личные качества отражаются в новом проекте с огромной общественной значимостью и пользой для мира. Над брендом работала команда семейного агентства Ким Сoruna branding, которая в начале 2000х делала и его другие бренды, включая банк, поэтому было очень легко отследить как ДНК личности владельца влияют на идентификацию его проектов. Я еще раз убедилась в том, как сильно персоналия собственника предопределяет его дело.

В это же время я стала вести свои соцсети и посещать бизнес-клубы, и увидела большое количество запросов именно на личный брендинг. Меня стали приглашать на семинары по этой теме, просили консультации. Таким образом, благодаря спросу появилось и предложение, и постепенно я стала специализироваться только на личных брендах. Наняла команду и открыла свое агентство.

— Какой был самый первый серьёзный клиент или проект, который показал вам, что личный бренд — это действительно работает и масштабируется?

— Это был проект для собственника одной из сети пекарен Cinnabon. В то время он активно начал масштабировать свой бизнес, привлекать частные инвестиции и развивать новые направления в сфере франшиз. Личный бренд требовался для усиления доверия других предпринимателей и потенциальных партнеров. Тогда я услышала очень важную для себя обратную связь: «Владлена, твоя работа должна стоить дороже, не стесняйся развиваться. То, что ты делаешь действительно ценно». А спустя несколько месяцев я узнала, что инвестиции в разработку грамотной стратегии личного бренда на этом проекте окупились уже в несколько раз.

Кстати в прошлом году нам с командой снова посчастливилось работать в этом проекте. В этот раз запрос уже был на создание целого семейного портфеля брендов, т.к. компания не просто масштабировалась в России, но и вышла на мировой рынок. Личный бренд собственника в этом процессе продолжает играть очень важную роль. Личность и харизма владельца помогает привлекать капитал, ресурсы и усиливать бизнес в целом.

— Если бы вам сейчас пришлось строить личный бренд с нуля (без команды, без бюджета), с чего бы вы начали в феврале 2026 года

— С самоопределения. Как сказал мудрый Сунь-цзы: «Тактика без стратегии – это суета перед поражением».

Много раз на практике я убеждалась в том, что любые действия без четкого определения целей, позиционирования и своего аутентичного пути, ведут к потере денег и времени. Чаще всего люди бегут вести соцсети, выступать, вкладываться в публикации и рекламу, а через время сталкиваются с неэффективностью или выгоранием.

Это происходит, потому что человек смотрит по сторонам и пытается повторить успешный опыт с рынка, в то время как в личном бренде важно оттолкнуться от своей личности. Понять свои сильные стороны, и выбрать подходящие именно вам инструменты. Даже в одной и той же нише, при, казалось бы, одинаковых задачах, пути достижения цели могут быть кардинально противоположными.

Для кого-то выстрелит блог и залетающие вирусные ролики, а кому-то стоит пойти в профессиональный нетворкинг и не делать ставку на соцсети.

Если бюджет минимальный – возьмите хотя бы одну консультацию профессионала, это сэкономит ваше время и деньги. Если нулевой – пропишите свои цели и фундамент самостоятельно, а дальше думайте, где найти ресурсы. Потому что личный бренд при серьезном подходе вдолгую так или иначе требует вложений. Особенно сейчас, в феврале 2026го, когда инфополе уже достаточно перегружено.

— Какие тренды в личном брендинге и SMM вы видите на 2026–2027 годы? Что уже устарело, а что только начинает набирать силу?

— Набирает обороты серьезный осознанный подход к личному брендингу среди предпринимателей. Внешняя среда для бизнеса становится все более сложной и нестабильной, поэтому социальный капитал и имя становятся опорой для собственника, помогают привлекать нужные ресурсы в более короткие сроки даже в кризисных ситуациях. Люди стали понимать, что личный бренд – это не картинки в соцсетях, а сильный инструмент, к которому нужен профессиональный подход в бизнесе.

Уходит тема массового инфобиза. Аудитория наелась курсов и вебинаров от каждого второго эксперта, поэтому в этой сфере стали выживать только профессионалы с выстроенной системой и ресурсами. А предприниматели часто приходят с запросом: «Мне нужен личный бренд, только никого инфобиза». И даже бояться, что их начнут воспринимать как инфоцыган, если они выйдут в онлайн пространство.

Ушла эпоха красивой жизни напоказ. В медиа пространстве появляется все больше людей, которые не хотят демонстрировать свои миллионы, а идут в реализацию миссии и более глубокие фундаментальные вещи. Например, набирают популярность темы семьи, веры, благотворительные проекты.

При этом на другой чаще весов массовый, часто мусорный контент от ИИ. Это наша новая реальность, в которой нам придется жить и уметь пользоваться в своих интересах.

Из длительных трендов – однозначно многоканальность. На первый план выходит способность выстраивать систему, а не делать ставку на какой-то один источник аудитории. Важно быстро адаптироваться, быть стрессоустойчивым, быстро создавать контент и делать так, чтобы он отрабатывал много раз на разных площадках.

— Нужен ли вообще личный бренд в 2026 году малому и среднему бизнесу, или уже достаточно сильного корпоративного бренда + нескольких амбассадоров?

— Каждую ситуацию стоит рассматривать отдельно. Но в общей тенденции – да, нужен. На живых примерах вижу, как с помощью личного бренда собственники быстрее, и часто гораздо меньшими усилиями и затратами, достигают нужных целей, открывают новые двери и получают больше возможностей. При этом у владельца бизнеса должна быть готовность вкладывать свое время и ресурсы в личный бренд, желание проявляться и понимание, зачем это делать на длинной дистанции. Иначе этот инструмент не будет работать.

По поводу амбассадоров – тоже все индивидуально. Частый вопрос от предпринимателей: «Как правильно выбрать и обучить амбассадоров, и застраховать себя от их ухода?»

— Какой самый необычный и/или сложный запрос от клиента вам приходилось выполнять?

— Сделать личный бренд без личности. Больше я в такие проекты не хожу. Когда человек тотально саботирует свое проявление, и на самом деле не хочет быть видимым, никакая команда не поможет. Рабочие встречи постоянно переносятся, на выступления отправляются другие сотрудники, контент не согласовывается. Даже на съемках человеку не понравился свет и свой внешний вид, он сказал что нет настроения говорить и просто уехал из студии. Несколько месяцев мы пытались раскачать проект, но в итоге отказались от работы и порекомендовали выбрать другие инструменты. Без прямого проявления собственника.

— Был ли клиент, у которого после упаковки и SMM личный бренд «выстрелил» настолько сильно, что даже вы сами были в шоке от результатов?

— Конечно да, и не один. Правда критерии «выстрелил» всегда разные. Для меня это вау результат, в который человек до проекта со мной даже не мог бы поверить. И не всегда дело в упаковке или СММ. Часто прорывы происходят именно после этапа стратегии и самоопределения.

К примеру, девушка – поэтесса, мама четырёх детей, после разработки и реализации стратегии начала проводить творческие вечера, и вскоре получила приглашение выступить со своим творчеством на стадионе ВТБ Арены на 11 000 человек! И это без бюджета, разве не вау?

Бизнес-стратег из крупного сектора экономики в Канаде пришла ко мне в трек с запросом найти новое направление деятельности, которое поможет ей уйти из корпорации, и через год получила патент США на свое изобретение в сфере FMCG!

Предприниматель с помощью личного бренда провел форум, который получил охват в 60 000 предпринимателей, монетизировал свои компетенции и создал крепкое комьюнити, которое уже несколько лет помогает его бизнесу развиваться.

Из любимых прорывных результатов в соцсетях такие:

в 56 лет выйти в онлайн из твердого бизнеса (завода красной икры), и в первый месяц получить охват 600000 человек с одного рилс, а через год – премию «Прорыв года в онлайн»

после 20 лет создания и управления крупным бизнесом с выручкой более 100 млрд руб, найти в соцсетях свое призвание и передавать опыт молодым предпринимателям,

перепозиционироваться и разрешить себе быть собой после 5 лет ведения соцсетей, и как результат – ролики на 16 миллионов просмотров, + 13 000 подписчиков

2 месяца ведения соцсетей, и крупное бизнес-партнерство в сфере HoReCa

начать вести предпринимательский блог, и сразу вырасти со 150 подписчиков до 6000, плюс получить приглашение на Первый канал через соцсети. И это в 2025м, когда алгоритмы максимально сложные.

В общем я могу долго перечислять. Важно, что для каждого ВАУ свое. Сильно зависит от амбиций, задач и стартовой точки.

— Как часто вы отказываете потенциальным клиентам? По каким основным причинам?

— В цифрах не считала. Думаю это 10-15 процентов от общего числа запросов. Отказываю, когда человек идет в личный бренд только с целью дохода и получения лидов, при этом полностью отсутствует желание проявляться, вкладывать свою энергию и время.

В этом случае лучше выбрать другие инструменты продвижения бизнеса, так работать не будет. Также перестала брать клиентов, которые хотят быстрее начать вести соцсети, и при этом не делать стратегию. Могу отказать, когда ставят неадекватные цели, или просто не случилось химии – все-таки мы работаем в довольно тесном контакте с личностью, и важно, чтобы этот процесс был комфортным для обоих сторон.

Абсолютное табу – люди с пропагандой нездоровых ценностей и хайпа любой ценой.