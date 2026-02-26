Юлия Синицына: «Моя мечта – сыграть в военной картине, чтобы показать силу духа!»

Юлия Синицына – имя, которое сегодня ассоциируется с многогранностью, целеустремленностью и неутомимым стремлением к новым горизонтам. От чемпионки Европы по художественной гимнастике до востребованной актрисы и телеведущей на «Матч ТВ» – ее путь вдохновляет многих зрителей спортивных программ.

— Юля, какими ролями вы гордитесь больше всего?

— Каждая роль для меня – это отдельная история, которую я проживаю, и каждая по-своему любима и одновременно непроста. Я всегда подхожу к подготовке очень тщательно и внимательно: изучаю материалы, связанные с персонажем, погружаюсь в тему, читаю дополнительную информацию. Если все же нужно выделить, то, наверное, отмечу второй сезон сериала «Жить жизнь». Это очень сильная история с многогранными и неоднозначными героями, которая оставила глубокий след.

— Что для вас значит «хороший вкус» в кино и жизни?

— Для меня хороший вкус – это, прежде всего, гармония и уместность. В кино это проявляется в тонкости режиссуры, глубине сценария, убедительности актерской игры, когда все элементы складываются в единое, цельное произведение, которое заставляет задуматься, почувствовать. В жизни это прослеживается в умении быть собой, в искренности, в уважении к окружающим, в способности видеть красоту в простых вещах и создавать ее вокруг себя. Это не про следование модным тенденциям, а про внутреннее чувство стиля и меры.

— С чего начинается ваш идеальный выходной?

— Мой идеальный выходной начинается с тишины и возможности не спешить. Это может быть чашка ароматного кофе, неторопливый завтрак, а затем – прогулка на свежем воздухе, возможно, с книгой или просто с мыслями. Я очень люблю ходить в зал, заниматься силовыми тренировками, а потом обязательно бассейн. Вода – это моя стихия, она дарит ощущение легкости и полного расслабления. После такой активной зарядки я чувствую себя обновленной и готовой к новым свершениям.

— В каком городе или стране вам хотелось бы сняться?

— Я очень люблю нашу огромную страну – Россию! Здесь столько красивых и исторически значимых мест, что дух захватывает. Мне бы очень хотелось сняться в каком-нибудь проекте, который покажет всю красоту и величие нашей Родины. Это может быть и старинный город с его уникальной архитектурой, и бескрайние просторы Сибири, и живописные Кавказские горы. У нас есть все для создания потрясающих кинокартин, и я мечтаю стать частью такой истории.

— Если бы не было кино, в какой профессии вы могли бы реализоваться?

— Если бы не было кино, я думаю, что все равно осталась бы в сфере, связанной с творчеством и самовыражением. Возможно, это была бы журналистика, или даже дизайн, где можно создавать что-то новое и прекрасное. Но, честно говоря, я не представляю свою жизнь без кино.

— Вам важно мнение зрителей или критиков?

— Мне важно и то, и другое, но по-разному. Мнение зрителей – это своего рода барометр, который показывает, насколько моя работа находит отклик в сердцах людей, насколько она понятна и близка им. Это очень ценно. Мнение критиков, в свою очередь, помогает мне расти профессионально, видеть свои сильные и слабые стороны, анализировать и совершенствоваться. Я стараюсь прислушиваться к конструктивной критике, но при этом всегда остаюсь верна своему внутреннему видению.

— Какой подарок вас порадовал бы больше всего?

— Самый лучший подарок для меня – это эмоции и впечатления. Это может быть путешествие в новое место, поход на интересный спектакль или концерт, или даже просто искренний разговор с близким человеком. Главное, чтобы подарок был сделан от души и принес радость.

— Что вы цените в людях, с которыми работаете?

— В людях, с которыми я работаю, я ценю профессионализм, ответственность и, конечно же, человечность. Важно, чтобы на площадке царила атмосфера взаимоуважения, поддержки и доверия.

— Чем вы любите заниматься в свободное время?

— В свободное время я стараюсь максимально разнообразить свой досуг. Помимо спорта, о котором я уже говорила, я очень люблю читать – это помогает мне отвлечься. Также я с удовольствием провожу время с близкими и друзьями, мы часто ходим в театр, на выставки или просто гуляем.

— О чем вы мечтаете, как актриса?

— Как актриса, я мечтаю о том, чтобы сняться в военной картине. Мне кажется, это невероятно сильный и глубокий жанр, который позволяет показать всю палитру человеческих эмоций – от отчаяния до невероятной силы духа. Я бы хотела сыграть героиню, которая проходит через серьезные испытания, но при этом сохраняет свою человечность, веру и надежду. Это был бы для меня огромный вызов и возможность раскрыть новые грани своего актерского таланта. И, конечно, я мечтаю о ролях, которые будут вдохновлять зрителей, заставлять их задуматься о важных вещах и верить в лучшее.