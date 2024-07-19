Куда приведет трех неугомонных подружек мечта побывать на концерте кумиров? И какие невероятные истории ждут их в большом летнем путешествии? Узнаем уже совсем скоро! С 25 июля смотрим комедию «Манюня: приключения в Москве» в онлайн-кинотеатре START.

Совместный проект «Кинокомпании братьев Андреасян», телеканала «СОЛНЦЕ» и онлайн-кинотеатра Okko, выпущенный на экраны «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа), оставался в прокате больше месяца завоевав сердца и любовь зрителей всех возрастов. Теперь же его увидят зрители онлайн-кинотеатра START.

В основе сюжета — история о летнем путешествии Манюни и её друзей в Москву в 1981 году. Девочка давно мечтала побывать на концерте своей любимой группы «Земляне», но она и представить не могла, какие невероятные события и неожиданные знакомства ждут их на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и в парках столицы.

Продюсерами ленты выступили Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Рубен Оганесян и Георгий Шабанов. Главные роли исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Сергей Канаев и Андрей Кондратьев. Кроме того, в фильме «Манюня: Приключения в Москве» свою первую роль в кино сыграл известный юморист Евгений Петросян.

Специально к выходу фильма «Манюня. Приключение в Москве» в онлайн-кинотеатре создатели картины: продюсер Гевонд Андреасян, режиссер Денис Гуляр, а также актрисы Катя Темнова, Карина Мнацаканян и Карина Каграманян ответили на несколько вопросов.

– Какие отзывы от зрителей в прокате вы получили? Как вам кажется, за что больше всего хвалили и полюбили эту часть «Манюни»?

Катя Темнова: Зрители говорят спасибо за ностальгию этого времени, за красивую Москву времен СССР. Говорят, это самое лучшее и доброе, что они видели за последнее время. А еще благодарят за то, что мы вернули их детям и внукам их детство.

Карина Каграманян: Фильм «Манюня: приключения в Москве» очень полюбили зрители. Я получила и получаю много отзывов о нашем фильме. И конечно, моя героиня Нарка не оставила зрителей без сюрпризов: закадровый голос теперь принадлежит моей Нарке и саундтрек к фильму исполнила тоже Нарка. Я очень рада, что вместе с фильмом растет и развивается моя героиня. Я желаю всем нашим зрителям добра и любви.

Карина Мнацаканян: Отзывов очень много. В основном мне пишут, что «Манюня» людям очень нравится, как взрослым, так и детям. И на самом деле «Манюня» это очень добрый и семейный фильм. Больше всего моим зрителям нравятся мои действия, моё хулиганство, как я, например, рогаткой наказываю мальчиков. Мою роль очень любят.

Денис Гуляр: Мне кажется, я почти все отзывы прочитал или послушал, их очень много, однако хотел бы выделить один, самый запомнившийся. Одна зрительница написала, что повела на фильм свою дочь в день её рождения, а та после просмотра сказала: «Спасибо, мама, это лучший подарок!». Этот отзыв меня очень тронул. В целом, наверное, самое главное, что я замечаю в оценках — фильм трогает людей за живое. Заставляет и посмеяться, и поплакать. Это крайне ценно.

– Зрители отмечают, что вам удалось наполнить путешествие героев по Москве 80-х особенным теплом. Летняя радостная Москва удалась на все сто. Что помогало вам в этой работе по реконструкции ностальгии для аудитории картины?

Гевонд Андреасян: Путешествие удалось, потому что у всех есть воспоминания, пусть даже у многих они — как и у всех детей 80-х — весьма стереотипные. И эта честность Советского Союза и атмосфера 80-х годов в нашем фильме получились такими, потому что мы воссоздали их не по учебникам, а по реальным воспоминаниям. А то, что нам удалось вывести Манюню в Москву и удержать атмосферу, — это большая заслуга команды сценаристов, наших юных актрис и актеров. Задача перенести мир Манюни в Москву оказалась даже более сложной, чем просто воссоздать Москву 80-х. И я рад, что нам это удалось!

Денис Гуляр: Мне очень приятно, что это свойство фильма отмечают зрители: для меня, как для режиссера было сакрально важно воссоздать тот мир и ту атмосферу тепла и яркости, присущую детскому взгляду. Для того чтобы придать всему этому ностальгическую ноту, мы с художником-постановщиком Ильей Широковым провели немало времени в обсуждении. Во-первых, я попросил его посмотреть сериал «Манюня» и полнометражный фильм о новогодних приключениях, чтобы увидеть и понять ту невероятную работу с бытом в кадре, которую сделали мои коллеги в прошлых частях. Во-вторых, мы смотрели примеры той эпохи: фильмы, фотографии, картины, а также общались с теми, кто помнил, как выглядела Москва 80-х. В этом помог и опыт самого Ильи, который провел детство в Москве тех лет. Наверное, именно исследование и любовь к делу нам и помогли больше всего.

– Пригласив на одну из ролей Евгения Петросяна, Вы явно не прогадали. Зрителям он понравился и показался убедительным. Есть ли у вас планы по участию Евгения Вагановича в последующих приключениях Манюни и ее подруг?

Денис Гуляр: Прежде всего, хотел бы публично в очередной раз выразить благодарность Евгению Вагановичу за профессионализм и искреннюю работу над фильмом. Я получил огромное удовольствие от работы с ним — говорю об этом без всякого лукавства. И с удовольствием бы поработал снова, не обязательно в рамках проекта «Манюня». Что касается планов, это вопрос скорее к продюсерам. Уверен, это было бы замечательно, однако есть разные временные и логистические факторы, которые не всегда нам подвластны.

Гевонд Андреасян: Евгения Вагановича мы с Божьей помощью получили, но думаю, в будущем он скорее появится у нас в каком-то отдельном проекте, не связанном с Манюней. Мне кажется, неправильно дальше приглашать его на маленькие, проходные роли. А прямо сейчас у нас нет истории, где он мог бы проявить себя, показать себя так, как в «Приключениях в Москве». Но я верю, что в будущем мы обязательно что-то сделаем с Евгением Вагановичем, и роль у него будет еще лучше, еще масштабнее, еще вкуснее.

– Вы использовали нейросети, чтобы создать образ Юрия Никулина. Довольны ли вы результатом? Оправдала ли эта задумка себя? Насколько подобный опыт был полезен? Собираетесь ли вы его повторить и расширить?

Денис Гуляр: К воссозданию образа Юрия Владимировича мы подошли, на мой взгляд, очень серьезно и ответственно. Первым делом, до начала съемок, мы обратились к семье за разрешением, рассказав нашу идею, и уже после получения согласия начали работу. Задумка была в том, чтобы девочки — наши героини, оказавшись в столице СССР, встретили кого-то поистине важного, в первую очередь — для них самих. А Юрия Никулина любили люди всех возрастов и любят до сих пор. И именно с идейной точки зрения, мне кажется, задумка удалась, потому что наш фильм о Москве 80-х, а Юрий Никулин — это человек-эпоха, который дополняет ту самую искомую ностальгию о тех годах. С технической точки зрения, на мой взгляд, получилось тоже очень хорошо. Это был рискованный шаг, потому что технология совсем новая, ей довольно редко пользуются даже в Голливуде. Но мы постарались сделать так, чтобы выглядело правдоподобно, без искажений. Я могу много говорить о деталях процесса, но если сказать о полезности опыта: кинематограф и технический прогресс — вещи неразделимые. Очень важно изучать и пробовать все новое, что происходит, чтобы в будущем найти этому лучшее применение. И мы, в свою очередь, его нашли — отдав таким образом дань уважения великому артисту, поместив его в очень добрую и трогательную ситуацию с героинями мира Манюни.

Гевонд Андреасян: Как я уже говорил, создание образа Юрия Никулина при помощи нейросетей мы сделали с благими намерениями — для того, чтобы никто не играл его роль, а чтобы зритель смог увидеть собственными глазами Юрия Никулина. Было бы очень неправильно злоупотреблять этим, и я считаю, что в фильме мы смогли соблюсти правильный баланс. Думаю, что это хорошее начало. Есть куда развиваться, но при этом еще раз подчеркну: этим нельзя злоупотреблять. Актер — основа. Память об актере, особенно о таком актере, это очень важно. И если кто-то из наших коллег захочет повторить этот путь и прибегнуть к таким технологиям, то всегда в подобных вещах нужно с уважением относится к памяти, заручиться одобрением семьи, близких и никак не спекулировать этим в рекламных целях. Для нас было очень важно бережно воссоздать образ Юрия Никулина.

– Фильм сохранил ироничность и комичность зарисовок и сквозной сюжет, но в то же время стал масштабнее. Какие еще приключения ждут трех неугомонных девчонок, а главное — как скоро?

Гевонд Андреасян: Это логично, что фильм стал масштабным, потому что и предыдущая часть оказалась успешной у зрителей, и у данного фильма был зрительский успех. Естественно, надо расширяться. Мы уже снимаем два фильма про Манюню. Это «Приключения в деревне» и завершающая картина «День рождения Ба». «Путешествие в деревню» — это история о поездке к родственникам в Россию. В новых условиях нашим героям будет немножко сложно, но при этом они, естественно, приспосабливаются, находят себе новых друзей, смотрят на своих родственников с другой стороны. В общем, это будет прямо клевая история. Эту историю про деревню Наринэ (Наринэ Абгарян, автор книг о Манюне) и сценаристы придумали с нуля, а финальной картиной станет фильм «День рождения Ба». Это будет, наверное, самая трогательная часть, потому что Наринэ позволила себе немного изменить финал книги. Думаю, должно получиться очень классно. И еще думаю, мы все пустим слезу напоследок, попрощавшись с франшизой Манюни.

– А что же будет с Манюней дальше?

Гевонд Андреасян: После завершения двух картин, которые мы сейчас снимаем, Манюня дальше будет жить только в мультсериалах и в мультфильмах. Вот такая у нас задача — чтобы «не остыло». Мы должны поддерживать, так скажем, аудиторию, новое поколение. Чтобы сегодняшние дети потом, после мультфильма, пусть даже через 5–10 лет смотрели сериал «Манюня», фильмы про Манюню. Мне кажется, очень важно знакомство с нашим детством — без слов. Я всегда говорю, что любой родитель, который хочет показать своим детям свое детство, просто должен включить «Манюню».

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