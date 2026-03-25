«Властелин колец» — не просто сказка: путеводитель по миру Толкина

25 марта отмечается не менее значимый праздник День работника культуры в России — День чтения произведений Джона Толкина или Tolkien Reading Day, который по всему миру встречается поклонникам его творчества 23-й год подряд. Профессор английского языка и литературы Оксфордского университета, филолог-медиевист, глубоко верующий католик и отец четверых детей — всё это Джон Рональд Руэл Толкин. Человек, который однажды ради развлечения написал фразу «В земле была нора, а в норе жил хоббит», не подозревал, что создает не просто детскую сказку, а фундамент для целой мифологии, которая изменила лицо мировой литературы и заложила каноны жанра фэнтези.

Произведения Толкина оказали огромное влияние на мировую культуру XX и XXI века. Они были неоднократно адаптированы для кино, мультипликации, аудиопьес, театральной сцены, компьютерных игр. По ним созданы концептуальные альбомы, иллюстрации, комиксы. В литературе было создано большое количество подражаний книгам Толкина, их продолжений или антитез.

Интересно, что в СССР, в 1985 году, в рамках передачи «Сказка за сказкой» на телеэкраны вышел телевизионный фильм-спектакль «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита, через дикий край, чёрный лес, за туманные горы. Туда и обратно». Это была первая постановка Толкина с живыми актёрами, до этого персонажи «Хоббита» и «Властелина колец» существовали только в мультипликации. Фильм-спектакль был снят на Ленинградском телевидении. А в 1991 году вышел советский телеспектакль «Хранители», снятый по мотивам первой части «Властелина колец».

Сегодня его книги читают не только подростки, но и профессора, политики, философы. В чем секрет этого долголетия? Почему в XXI веке, веке искусственного интеллекта и прагматизма, истории о кольцах, эльфах и героизме остаются настолько актуальными?

От «Хоббита» до «Сильмариллиона»

Творческий путь Толкина обычно делят на три основные вехи, которые лучше всего читать в определенном порядке.

«Хоббит, или Туда и обратно» (1937)

Это история обретения себя. Скромный и домовитый хоббит Бильбо Бэггинс, которого никто не воспринимает всерьез, отправляется в авантюрное путешествие с тринадцатью гномами и волшебником Гэндальфом. Цель — отобрать сокровища у дракона Смауга. По пути Бильбо встречает Горлума и находит «простое» кольцо, которое делает его невидимым. На первый взгляд, это легкое приключение, но именно здесь закладываются события грандиозной эпопеи.

«Властелин колец» (1954–1955)

Центральное произведение, которое, вопреки распространенному мнению, не является трилогией, а представляет собой единый роман, разделенный на три книги: «Братство Кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля».

Сюжет разворачивается спустя 60 лет после событий «Хоббита». Племянник Бильбо, Фродо Бэггинс, становится Хранителем Кольца Всевластья — артефакта, созданного Темным властелином Сауроном. Если Саурон вернет Кольцо, он поработит все народы Средиземья.

Главная интрига романа заключается не в битвах, а в пути. Фродо и его верный садовник Сэм Гэмджи, сопровождаемые отрядом Братства (люди, эльфы, гном, маг), должны проникнуть в самое сердце вражеской территории — Мордор — и уничтожить Кольцо в огне Роковой горы. Параллельно разворачиваются линии Арагорна, наследника трона Гондора, и других членов братства, которые пытаются отвлечь внимание Саурона от маленьких хоббитов.

«Сильмариллион» (опубликован посмертно в 1977 г.)

Это «Библия» Средиземья. Книга, которую Толкин писал всю жизнь, но так и не завершил. Здесь нет линейного сюжета в привычном понимании. Это сборник мифов и легенд, описывающих Сотворение мира (Эру Илуватаром), появление эльфов и людей, падение главного антагониста — Мелькора (Моргота), а также историю о Берене и Лутиэн — величайшей любви, высеченной на могильных камнях самого Толкина и его жены. Читать «Сильмариллион» сложно, но именно он придает миру ту глубину и историческую достоверность, которой нет больше ни у одного вымышленного мира.

При этом, литературное творчество Джона Толкина не ограничевается этими изданиями. Полный список его произведений можно найти в сети, на ресурсах, посвященных его творчеству.

Зачем читать Толкина сегодня

Современный читатель часто задается вопросом: «Зачем мне тратить время на сотни страниц описаний лесов и походов?». На это есть три веских причины.

В книгах заложена глубокая филологическая основа . Толкин был не просто писателем, он был лингвистом. Он не придумывал названия наобум — он создавал языки (квенья, синдарин, кхуздул), а уже под эти языки «подстраивал» историю. Чтение Толкина — это интеллектуальное удовольствие от погружения в мир, где каждое имя имеет смысл, уходящий корнями в древнеанглийский, скандинавский и финский эпосы.

Впервые масштабно представлена архетипичность героев . Толкин создал образцы, ставшие шаблонами для всей последующей поп-культуры. Но в оригинале эти образы не плоские. Арагорн — это король, который 80 лет скитается, чтобы доказать свое право на власть через служение. Фродо — герой, который терпит поражение в конце: в Роковой горе он присваивает Кольцо, и лишь случайность (и предыдущая «жалость» Бильбо к Горлуму) спасает мир. Толкин показывает, что святость и сила воли имеют пределы, и это делает персонажей живыми.

Книги – «лекарство» для души. Сам Толкин не любил обвинения в «бегстве от реальности». Он говорил, что беглец — это не предатель, а пленник, который пользуется правом на свободу. В мире, раздираемом мировыми войнами (роман писался на фоне Второй мировой), Толкин создал пространство, где зло однозначно зло, где добро требует жертв, но оно возможно. В эпоху морального релятивизма чтение Толкина возвращает ощущение твердой почвы под ногами.

Чему учат книги Толкина

Многие считают сагу о Кольце просто фэнтези-боевиком, но прежде всего трилогия – это учебник по этике.

Милосердие побеждает силу

Главный урок «Хоббита» и «Властелина колец» сформулирован Гэндальфом: «Не спешите судить о ком-либо по его внешности или происхождению. […] Многие из ныне живущих заслуживают смерти, а многие умершие заслуживали жизни. Можете ли вы вернуть им жизнь? Тогда не спешите осуждать мертвых». Толкин учит, что «жалость» (милосердие) к таким жалким существам, как Горлум, способна изменить ход истории. Убийство «слабого звена» (как предлагал Боромир) ведет к поражению; сострадание — к спасению.

Большое зло побеждается маленькими делами

Спасение мира в романе зависит не от великих полководцев (хотя они важны), а от двух маленьких хоббитов, которые идут пешком. Толкин разрушает миф о том, что историю делают только «великие мира сего». Фродо, Сэм, Мерри и Пиппин показывают, что «домоседы», люди привычки и простых радостей (еда, садоводство, песни и т.д.) обладают невероятной моральной устойчивостью. Они не хотят власти, а значит, Кольцо не может их быстро поработить.

Индустриализация и технократия — зло (но не прогресс)

Толкин был противником механизации войны и бездумного уничтожения природы. В книге Саурон и его слуга Саруман олицетворяют индустриальное зло: вырубка лесов, дым, машины, «перековка» живых существ в орков. Эльфы же и энты (древовидные пастыри леса) символизируют гармоничное сосуществование с природой. Книги учат критически относиться к «развитию ради развития» и помнить о цене прогресса.

Надежда

Толкин, будучи католиком, вложил в свои книги глубокую идею неожиданного счастливого конца. В «Сильмариллионе» и «Властелине колец» надежда возникает в тот момент, когда её быть не должно. Фродо говорит Сэму в осажденном Минас Тирите: «Даже тьма, что мы видим, не может заполнить всю Вселенную. Там, за ней, есть свет, который ждет своего часа». Это не просто оптимизм, это уверенность в том, что огромный и малоизвестный мир устроен справедливо.

Для читателя, книги Толкина — это больше, чем чтение. Это опыт переживания мифа. Они дарят читателю язык для описания самых сложных вещей: искушения, дружбы, потери и надежды. Возможно, именно поэтому интерес к ним не угасает уже почти столетие. Прочитав их однажды, вы навсегда обретете в своей душе маленький Сад — тот самый, где живут хоббиты, где «утро вечера мудренее», и где даже самый маленький человек может стать героем, изменившим историю мира.

И снова кино

По сюжету «Властелина колец» снимут ещё один фильм, сообщает Variete. Рабочее название «Тени прошлого». Сценарием занимается комик и телеведущий Стивен Кольбер — вместе с сыном и ветераном франшизы Филиппой Бойенс, которая писала сценарии ко всем шести фильмам по вселенной от Питера Джексона.

Синопсис фильма уже известен: «Спустя 14 лет после финала трилогии Сэм, Мерри и Пиппин хотят повторить первые шаги путешествия, а дочь Сэма, Эланор, раскрывает секрет, связанный с Войной за кольцо». Проектом занимаются параллельно с «Охотой на Голлума», премьера которой ожидается в 2027 году. На сегодня об окне релиза «Теней прошлого» никаких подробностей нет.