Афина ЛУКИДИ: «Я бы хотела сыграть в качественном и очень страшном хорроре»

Афина Лукиди, 17-летняя актриса театра и кино, прославилась главной ролью в сериала «Плакса», выпущенном в 2023 году, а также известна своей ролью в сериале «Скажи правду» 2019 года. Её талант отличает глубокая проработка образа и способность полностью погрузиться в роль, что придает её персонажам максимальную достоверность и эмоциональную глубину на экране.

– Здравствуйте, Афина! Что повлияло на Ваш выбор стать актрисой?

– Здравствуйте! С самого детства я не давала родителям покоя. Начала говорить рано, много пела и танцевала постоянно, поэтому мама решила отдать меня в ближайший театральный кружок. Там брали детей с 7 лет, а мне было всего четыре. После общения руководителя студии со мной маме ответили, что меня берут. И с этого всё началось. Через некоторое время я пошла на свои первые пробы. Именно на съемочной площадке, почувствовав процесс съёмок, я поняла, что хочу заниматься этим всю жизнь. Я ещё не осознала, что это за профессия, но уже знала, что мне это по душе. Так я и решила стать актрисой.

– В одном из интервью, Вы говорили, что с раннего детства у Вас появились две больших страсти — музыка и театр. Расскажите подробнее, сейчас в съемках театральная база Вам помогает или Вам пришлось переучиваться? Как Вы считаете в чем отличие театра от кино?

– С детства я старалась совмещать кино и театр, но это не очень получалось, ведь когда ты служишь в театре, тебе надо отдаваться ему полностью — всё своё время, силы и энергию. Поэтому кино порой отходило на второй план, что меня расстраивало, ведь я очень любила съёмки. Отыграв шесть лет в театре, я поняла, что кино мне нравится больше. И, конечно, кто бы что ни говорил, я считаю, что актёр театра и актер кино — это два разных амплуа. В театре, по моему мнению, ты играешь на публику так, чтобы самый крайний человек с последнего ряда тебя услышал и самое главное понял, что ты хочешь ему передать. А в кино твоя игра внутри тебя. Камера рядом, поэтому ты должен быть максимально естественным. Тебе не надо играть, тебе надо жить. Впрочем, последнее к театру тоже относится, но в театре тебе надо жить более ярко и выразительно. Моя театральная база, естественно, помогает мне. Во-первых, театр воспитал во мне выносливость. Сколько бы дублей мы ни делали, сколько бы ни снимали, у меня всегда есть большой запас сил. Во-вторых, уважительное и бережное отношение к костюму и декорациям. В театре это закон. Ну и, конечно, музыка. Я служила в Детском музыкальном театре юного актера под руководством Александра Львовича Фёдорова и играла там в мюзиклах. Отсюда навыки вокала и танца. Отсюда и музыкальность.

– Можете ли Вы поделиться своими первыми впечатлениями от работы над сериалом «Плакса» и Вашим опытом в нем?

– Я очень люблю сериал «Плакса». Я люблю людей, которые работали над ним вместе со мной. Я была очень рада, когда узнала, что до начала съемок у нас будут совместные репетиции и подготовка. На мой взгляд, это невероятно важная часть работы, которую многие упускают. После первого съемочного дня я вернулась домой, мама спрашивает у меня, как мне команда, и я говорю: «Мам, это гениальные люди». Особенную атмосферу от работы на этом проекте я почувствовала сразу. Все эти люди стали мне близки. Я приезжала на съемочную площадку даже тогда, когда у меня не было смены, просто чтобы побыть с ними. Кино создают люди. А эти люди прекрасны, поэтому кино у нас получилось замечательное.

– Какие черты Вашего персонажа в «Плаксе» Вам были близки, а какие были самыми вызывающими?

– Верность и внутренний свет — два неожиданных качества, которые я назвала, действительно есть в Лере. Лера — хорошая подруга, когда она дружила с Крис, она всегда заботилась о ней, поддерживала и прощала. Лера очень дорожила их дружбой, точно так же, как я ценю дружбу в жизни. Я готова на многое ради своих друзей, они мне как семья. А внутренний свет проявляется в Лере, когда она находит в себе силы признать свою вину и прийти с извинениями. Пусть она это делает неловко, не открыто, но самое главное — она делает это. Она меняется. Я тоже извиняюсь достаточно неумело, но всегда признаю свою вину и готова искренне просить прощения. А вот самая вызывающая черта в Лере — это, пожалуй, садистические наклонности. Я обсуждала эту особенность Леры с нашим режиссёром Андреем Силкиным, и он допустил этот вариант. В сценах с драками можно увидеть на лице у моего персонажа улыбку. Она получает некое удовольствие от данных действий, что является расстройством личности.

– Как Вы подходите к созданию образов для своих ролей? Какие методы и подходы Вы предпочитаете использовать, чтобы вжиться в персонажа?

– Многие актёры разбирают свои роли тщательно на бумаге, выписывая внутренний монолог героя, делая его арку. Я восхищаюсь такими людьми, но сама к ним не отношусь. Во-первых, я читаю сценарий как книгу, в процессе анализируя всех персонажей, ситуации и их мотивы на совершенные действия, сказанные слова. Читаю несколько раз, например, «Плаксу» я читала шесть раз полностью до начала проекта. И, конечно, я считаю, что образ идет от внешнего к внутреннему. Моих персонажей создаю не только я, но художники по костюму и гриму, потому для меня так важно сработаться с этими людьми. Но самый главный мой метод — это личный плейлист моего персонажа. Под каждого своего героя я создаю плейлист, ведь я считаю, что от каждого человека исходит музыка. Мелодия души — это ядро создания моего персонажа. Плейлист Леры из сериала «Плакса» я слушала каждый день в период создания сериала.

– Как Вы справляетесь с давлением и ожиданиями, которые могут возникать в мире шоу-бизнеса, особенно начиная карьеру в таком молодом возрасте?

– У меня есть свои способы борьбы со стрессом. Когда в моей голове кружится вихрь тревожных и негативных мыслей, я сажусь на велосипед и отправляюсь в путешествие без конкретной цели. Это помогает мне очистить разум и набраться сил, чтобы двигаться дальше. Ещё один мой способ – это полежать в ванне с различными добавками.

– Что Вас вдохновляет как актрису, и как Вы поддерживаете свою страсть к искусству?

– Жизнь меня вдохновляет. События, которые происходят со мной. Эмоции, которые я испытываю, особенно яркие и негативные. Люди, которых я встречаю. Я свою душу, свою жизнь привношу в персонажа, а чем богаче опыт, тем больше у меня инструментов для работы. Не могу не сказать о музыке. В машине я 24/7 с наушниками. Я с самого детства детально фантазирую под неё. Представляю себя в самых разных жизненных ситуациях и переживаю их. Бывает такое, что, представляя печальные события, я могу ни с того ни с сего заплакать на ровном месте. Папа, мама и брат уже привыкли.

– Как Вы видите свою карьеру актрисы в будущем? Есть ли определенные роли или жанры, которые Вы хотели бы попробовать?

– Я бы хотела сыграть в качественном и очень страшном хорроре. Хотела бы играть в музыкальном кино. Хотела бы играть в экранизации интересной книги или мультика. Хотела бы сыграть убийцу, но не клишированного «просто плохого» убийцу, а хорошо раскрытого в сценарии. Вообще, я много чего хотела бы сыграть и карьеру свою вижу долгой и запоминающейся.

– Как Вы оцениваете важность эмоциональной чувствительности и эмпатии в вашем творчестве и в Вашей жизни в целом?

– Эмпатия — это неотъемлемая часть моей профессии. Без неё невозможно по-настоящему понять и раскрыть характер персонажа. Но в повседневной жизни я стараюсь не только сопереживать, но и сохранять некоторую дистанцию.

С близкими людьми я всегда проявляю эмпатию. Я ставлю себя на их место и чувствую то, что чувствуют они. Однако с остальными людьми я предпочитаю быть более сдержанной и сохранять некоторую эмоциональную дистанцию. Это не всегда легко, потому что я очень чувствительный и эмоциональный человек.

– Чтобы Вы пожелали начинающим актерам?

– Не сдавайтесь после третьей, четвёртой, пятой или даже сотой попытки, если вы действительно увлечены этим делом и хотите достичь цели.