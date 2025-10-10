Рэпер VONKA представил новый сингл «Чья-то дочь»

Рэпер VONKA представил релиз своего нового сингла — «Чья-то дочь». Это провокационный мем-трек, где его фирменная ирония и дерзость сливаются в откровенном стёбе над культурой потребления.

Сложно не заметить на обложке трека персонажа, чей образ прочно ассоциируется с громкими инфоповодами — Диану Шурыгину. VONKA не стал ограничиваться намёками и пригласил Шурыгину — персонажа, ставшего звездой скандала — сняться и в клипе. Её участие в релизе само по себе является главным месседжем трека, сформулированным без единого слова.

Основой трека становится цепляющий гитарный мотив, вокруг которого выстраивается картина ночных поездок на Lamborghini и роскошной жизни Дубая. Навязчивый хук «Со мной едет чья-то дочь» закольцовывает эту историю, а ироничный текст о «спасении» дочери через покупку люксовых брендов подчеркивает двойственность создаваемого образа.

VONKA — артист лейбла Our Angels, стирающий границы между рэпом и перформансом. Его творчество представляет собой коктейль из эпатажа и иронии, мгновенно преобразующийся в вирусный контент и находящий отклик у современной аудитории.