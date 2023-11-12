Uma2rman, Митя Фомин, GRINKEVICH и молодые артисты исполнили хиты на главной сцене выставки «Россия»

10 ноября на главной сцене Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоялось музыкальное шоу «Родники. Олег Газманов и «Таврида.АРТ». На сцене выступили резиденты арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи) и звезды эстрады: Олег Газманов, Родион Газманов, Митя Фомин, группы GRINKEVICH и Uma2rman, группы «Вместе» и «Сарма 38» из Национального проекта патриотической песни «Родники». Композиции певца прозвучали в современной авторской аранжировке.

«Родники. Олег Газманов и «Таврида.АРТ» — не просто музыкальное шоу, это признание и благодарность от молодых творцов Олегу Михайловичу, который подает пример настоящего артиста. Резиденты арт-кластера — Василий Пасечник, LEBEDEVA, Эрик Ахметов, NANSI & SIDOROV, K.KRASH, Соня Воронина, Ефим Фейгензон, Natali Ka, ANOPRIEV, Сергей Нихаенко, Айван, Таня Гайворонская, Только Настя, Владимир Бабенко — представили новое прочтение популярных песен Олега Газманова, показали его творчество с яркой эмоциональной стороны.

Музыкальным продюсером шоу выступил резидент «Тавриды» ANOPRIEV (Илья Аноприев), он же написал для него аранжировки. «Впервые я побывал на «Тавриде» в 2016 году. Тогда был просто участником, а спустя время стал резидентом арт-кластера. И вот сегодня на главной сцене ВДНХ звучат голоса звезд эстрады и резидентов под мои аранжировки на песни Олега Михайловича», — говорит Илья.

В программе концерта прозвучали такие хиты, как «Единственная моя» в исполнении ANOPRIEV; «Танцуй, пока молодой» — от Родиона Газманова и резидентов «Тавриды» Айвана и Ефима Фейгензона; «Мой храм» — от LEBEDEVA, Владимира Бабенко и «Хора Первых» Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Свое прочтение хитов Олега Газманова предложили и звезды эстрады: группа Uma2rman представила аранжировку песни «Дождись», Митя Фомин спел «Морячку», а GRINKEVICH — «Нарисовать мечту».

Сопровождались музыкальные выступления танцевальными номерами участников балета арт-кластера под руководством главного хореографа-поставщика «Тавриды» Марты Августинович.

Проект реализован совместно с Национальным патриотическим проектом «Родники». Группа «Вместе» (участники «Родников») выступила с авторской аранжировкой на хит «Мои ясные дни». Вокалисты группы «Сарма 38» совместно с «Хором Первых» исполнили композицию «Мама».