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Творчество театрального художника Александра Головина на выставке в Брюсселе

editor
By editor
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александр головин - брюссель

27 марта в Российском центре науки и культуры в Брюсселе Бахрушинский театральный музей открыл выставку «Волшебник императорских театров Александр Головин». Проект, посвященный одному из самых известных в мировой культуре российских театральных художников Александру Головину (1863–1930), создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда «Русский мир».

В фондах Бахрушинского музея на сегодняшний день находится свыше 1 300 произведений мастера, чье наследие оказало влияние на русское и мировое театрально-декорационное искусство. После успешного экспонирования в Париже и Люксембурге эскизы декораций и костюмов Головина к операм и балетам увидят жители и гости бельгийской столицы.

На выставке в Брюсселе представлены цифровые изображения эскизов костюмов и декораций к операм «Псковитянка» (Большой театр, 1901), «Руслан и Людмила» (Мариинский театр, 1902), «Кармен» (Мариинский театр, 1908), «Золото Рейна» (Мариинский театр, 1905), балетам «Лебединое озеро» и «Волшебное зеркало» (Мариинский театр, 1903) и другим произведениям, включая эскизы, созданные для «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Всего в составе экспозиции более 130 театральных эскизов и программ, фотопортретов Александра Головина, Всеволода Мейерхольда, Константина Коровина, а также фотографий спектаклей.

«Мы рады представить в Русском доме в Брюсселе уникальную выставку, посвящённую творчеству выдающегося русского живописца и сценографа Александра Головина. Этот проект — знаковое событие, дающее зарубежной публике возможность познакомиться с его творческим наследием. Александр Головин — один из самых известных российских театральных художников, чьи работы стали неотъемлемой частью истории императорских театров и мировой культуры. Благодарим нашего партнёра Бахрушинский музей за поддержку в организации этой экспозиции, открывающей новые грани русской культурной традиции», – отметила директор Российского центра науки и культуры в Брюсселе Вера Бунина.

В конце XIX века театральные декорации кочевали из одного спектакля в другой и исполнялись малярами по готовым трафаретам. Желание сделать декорации авторскими привело к приглашению в театры известных живописцев, и Головин стал одним из первых. Получив должность главного художника императорских театров в 1901 году, он в короткий срок полностью реформировал весь процесс работы декорационных мастерских в России: внедрил новую систему оформления спектаклей, разработал более эффективную технологию письма и хранения декораций, определил принципы работы театральных художников. 

Наиболее известные работы Головина-театрального художника относятся к периоду его сотрудничества с режиссером Всеволодом Мейерхольдом. Из фондов БТМ на выставке представлены эскизы костюмов, декораций, занавесов к спектаклю «Маскарад» по одноименной драме Михаила Лермонтова, для которого художник создал более 4 000 эскизов. 

Для Головина было важно, чтобы все художественное оформление – декорации, костюмы, бутафория, грим – разрабатывалось одним автором. Досконально изучив исторический материал, он ничего не заимствовал, создавал все сам – вплоть до орнаментов и архитектурных деталей.

Фото © пресс-служба БТМ

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