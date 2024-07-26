ИТАЛИЯ: Во Флоренции состоялась встреча аристократов

Principe Cristiano Vignali, Principessa Alesia Savitskaya, Conte Principe Enzo Modulo Morosini, Principe Roberto D’Amato, Principessa Yuliya Savitskaya

20 июля 2024 года во Флоренции (Италия), произошла интересная встреча на которой представители аристократических кругов обменялись некоторыми своими профессиональными наработками изложенными в своих книгах. Так как эти личности считают, что для того, чтобы развиваться, наше общество опирается на опыт исторического и культурного наследия.

В Европе этот фундамент заложили прогрессивные представители аристократии в силу креативных поисков создания исключительно лучшего, значимого.

На ряду со скромностью, сдержанностью создание значительного, являются отличительными чертами благодетельных людей. Этот фундамент культурного наследия оказался настолько прочным, что общество до сих пор опирается на него, несмотря на то, что влияние и авторитет аристократии во многом потерян, так как общество, это живой организм, подчиняющийся законам природы в том числе и её цикличной жизнедеятельности. Однако, представители прогрессивной аристократии продолжают сохранять и продолжать традицию создания и культивирования культурных ценностей внося свой вклад.

Чтобы показать и объединить усилия этих людей, была проведена встреча «Primo Convegno Delle Famiglie Nobili e Notabili. Le Pagine Viventi di Libro d’Oro – l’Impegno Portare la Cultura» (Первая встреча представителей аристократических семей. Живые страницы из Золотой книги — Продвижение Культуры).

Для представителей прогрессивной современной аристократии, это возможность поделиться с общественностью своими наработками, инициативами. Обменяться друг с другом идеями и заложить потенциал к сотрудничеству для развития культуры в обществе опираясь на классические ценности.

В программе мероприятия приняли участие:

Специалист по геральдике, писатель граф князь Enzo Modulo Morosini (Энцо Модуло Морозини) «Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili» / «Золотая книга знатных и именитых родов». С приложением итальянского генерального исторического гербовника

& тематические брошюры.

& тематические брошюры. Писательницы, поэтессы, журналисты, общественные деятели Княгиня Yuliya Savitskaya (Юлия Савицкая) и княгиня Alesia Savitskaya (Алеся Савицкая) представили книгу «Galateo: Rinascita Sociale» / «Этикет: социальное возрождение». Книга посвящена анализу, проблемам и вопросам этикета 21 века в социальном взаимодействии.

Политолог, искусствовед, писатель князь д-р Великий магистр Благородного ордена Святого Николая Don Roberto d’Amato (Дон Роберто д’Амато) представил книгу «Savonarola, Santo, Subito» / «Савонарола, святой, сейчас». Книга рассказывает о монахе, который хотел поставить церковь на службу бедным и лишенным наследства.

Журналист, писатель граф, князь Luca Monti (Лука Монти) презентовал книгу «Firenze città santa dei Templari» / «Флоренция — святой город тамплиеров». Книга рассказывает об основополагающих ценностях Средневекового Мира, в котором жили рыцари Древнего ордена.

Гостей интервьюировал журналист-публицист, политолог, исторический эссеист, поэт, писатель и общественный деятель, князь, рыцарь Дворянского ордена Святого Николая, вице-великий магистр Дворянских орденов Святого Николая, Cristiano Vignali (Кристиано Виньяли).

Авторы и организаторы встречи – Юлия и Алеся Савицкие.

Conte Principe Enzo Modulo Morosini презентует свои брошюры с Principessa Alesia Savitskaya

Principessa Alesia и Savitskaya Yuliya Savitskaya рассказывают о культуре этикета

Principe Roberto D’Amato

Conte Principe Luca Monti сопоставляет роль и влияние Тамплиеров на наше время

Principe Cristiano Vignali общается с гостями встречи

Conte Principe Enzo Modulo Morosini подписывает свою книгу «. Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili» для Principessa Alesia Savitskaya