В Ульяновске состоялась презентация фестиваля «Солнцестой»

Сегодня в Молодёжном центре современного искусства прошла презентация Всероссийского фестиваля русского фольклора «Солнцестой».

Организаторы мероприятия раскрыли эксклюзивные подробности программы фестиваля, а также поделились мыслями о важности сохранения и развития нематериального культурного наследия.

Спикеры отметили, что проект направлен на интеграцию традиционных ценностей в повседневную жизнь молодёжи, используя современные формы и подходы. Участники пресс-конференции обсудили актуальные тенденции в области фольклора и креативных индустрий, а также способы привлечения внимания к русским культурным корням.

Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова подчеркнула значимость таких инициатив для формирования устойчивых связей между поколениями и укрепления национального самосознания. Она выразила уверенность, что фестиваль станет площадкой для диалога между специалистами и широкой аудиторией, способствуя популяризации народных традиций.

Презентация состоялась в год 130-летия Ульяновского областного художественного музея.