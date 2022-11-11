Во Владимире откроется инклюзивная выставка современного искусства «Искусство быть: запредельно близко»

Арт-объекты разместятся на двух площадках, — в музейном центре «Палаты» и Центре современной культуры «Флигель».

Девять тактильных арт-объектов, отобранных со всей России, увидят жители и гости Владимира на выставке «Искусство быть: запредельно близко» в Государственном Владимиро-Суздальском историко-архитектурном музее-заповеднике (Музейном центре «Палаты») и в Центре современной культуры «Флигель» со 2 декабря 2022 г. по 22 января Все работы художников, представленные на выставке «Искусство быть: запредельно близко», тактильны и нацелены на взаимодействие со зрителем. Через арт-объекты художники рассказывают об инклюзии, о тех ситуациях, с которыми приходится сталкиваться людям с ОВЗ. Посетители смогут не только познакомиться с современным искусством, но и получить элемент психологической реабилитации от взаимодействия с арт-объектами. Главный принцип выставки «Искусство быть: запредельно близко» – следование принципам партиципации, то есть участие и со-участие всех людей.

На выставке «Искусство быть: запредельно близко» жители и гости Владимира познакомятся с девятью инклюзивными арт-объектами художников проекта:

Дарья Яковишина, «Отражение ускользающего времени»

Для каждого человека время протекает по-своему. Эта инсталляция – его отражение. Что это? Застывшие блики на водной глади или отпечатки на песчаном дне, бездонный колодец со своими тайнами и бесконечной игрой отражений или поверхность Луны, оказавшейся вдруг Автор предлагает стать соавторами проекта, проводя пальцами по рельефу. Переплетающиеся рисунки, созданные зрителями в рамках выставки, превратятся в многоголосие образов, запечатленных во времени.

Взаимодействие с арт-объектом позволит посетителям почувствовать свою значимость, ощутить влияние на окружающий мир. Выступая здесь в качестве автора своей жизни, который может менять её на свое усмотрение, работа оказывает терапевтический эффект.

Анастасия Ковалева, «Без названия»

«Другой» всегда лежит за границами нашего познания. Другой – проекция наших знаний, мыслей и идей, за границами которой лежит мир всецело недоступный нашему восприятию.

Перед вами наглядный пример процесса восприятия: ведь объекты так часто сокрыты, непонятны, конечны, что мы не успеваем, не можем или просто не в силах разглядеть, что «Без названия» воспринимается каждым посетителем по-разному: при освещении его светом арт-объект может вызывать одни ассоциации, без световой подсветки – другие. Автор наглядно демонстрирует нам, что никто не может до конца понять другого человека, пока он сам не откроется нам. Для посетителей выставки этот арт-объект, вне сомнения, несет реабилитационный потенциал, который развивает фантазию.

Арт-группа Хочу Быть Соковым, «Сигнальный экземпляр»

Сигнальным экземпляром называют первый, пробный экземпляр книги, журнала или любого другого издания, которое направляется в издательство как образец тиража для утверждения. «Текст» и «текстиль» происходят от латинского «textus» (лат.) – ткань. В основе обоих – сплетение: букв или нитей.

На выставке представлен «Сигнальный экземпляр» — разговорник арт-резиденции «Искусство быть», реализованной для художников в июне 2022 года. Здесь обозначены слова, фразы, обрывки предложений, которые чаще всего проявлялись в разговоре участников. Они позволяют, с позиции наблюдателя, очертить темы, волнующие сегодня художественное сообщество в рамках инклюзивной культуры.

Арт-объект, зашифрованный в слова, наглядно демонстрирует нам посыл о целостности. Если смотреть на работу авторов и видеть отдельные слова, то мы не сможем увидеть сути. А суть в том, что каждого человека, будь он нормотипичным или с инвалидностью, стоит обозревать целостно, а не с точки зрения его особенностей. Здесь мы призываем видеть в каждом личность, а не человека, у которого ограничены возможности. Посетителям выставки здесь предложено выйти за рамки стигматизации.

Валентина Андреева, «Ткань слуха»

В основе проекта лежит личная история слабослышащей художницы. Ткань слуха – это разговор о восприятии звука слабослышащим человеком: метафора ограничений, искажений, недоговоренности и неприятия своих особенностей. «Прорези ткани слуха», в которые пропадает часть аудиоинформации, ненадежное, зыбкое переплетение заставляет слабослышащего человека сомневаться в достоверности воспринимаемой им звуковой картины мира.

Сплетенные вручную шелковые полосы становятся большим полотном, движение которого позволяет прорываться свету и воздуху: но лишь отрывками, частями, с упущениями. Здесь мы видим целостное полотно, но в нем есть прорези. Также и в жизни, мы смотрим на человека и не всегда можем догадаться, что у него есть особенности в состоянии здоровья. Автор предлагаем нам вместе задуматься о том, что не стоит оценивать собеседника по первому впечатлению и не сравнивать его с собой.

Яна Васильева, «Остров камней и равновесия»

«Остров камней и равновесия» – тактильная и интерактивная инсталляция – место встречи, направленное на сотворение связей, отсылающее к саду камней из дома художницы и сосуществованию самовыражения, свободы мысли и равенства. Зритель сможет вступить во взаимодействие – беспрепятственно менять места жительства скульптур и камней. Через игру и своего рода медитативную практику выстраивать внутри собственную утопию, в которую при желании можно вовлечь окружающих или стать частью построения мира соседа. Работа увлекает в поле очерченных образов, окрашенных оголённой искренностью, становясь движением против эмоционального самоотчуждения. Мы погружаемся в процесс, напряжение смещается, энергия аккумулируется и чуткими касаниями активируется нежное бессознательное.

Этой работой автор предлагает нам вступить в диалог с самим собой, взаимодействовать с арт-объектом тактильно. Переставляя элементы они оказывают терапевтический эффект. Автор предлагает задуматься над ролью каждого в своей собственной жизни, насколько каждый из нас способен принимать решения и брать за них ответственность или только плыть по течению.

Александра Саленкова, Елена Скрипкина и Павел Булгаков, Проект «Топография хрупкости»

В site-specific инсталляции «Топография хрупкости» авторы при помощи пластических и оптических свойств стекла, состояния воды, визуальных образов художественной фотографии и других материалов задаются вопросом: можно ли оставаться не включенным, не опираясь на способность мыслить позитивно, воспринимая это, как жест идентичности, опосредованной личным телесным опытом и сознанием индивида, в том числе человека с инвалидностью?

С помощью арт-объекта и метафорической двери посетители смогут войти и выйти в любое время, авторы создали своеобразную машину времени и предлагает каждому почувствовать себя в разных состояниях. Например, можно пережить опыт человека с особенностями зрения или «перенестись» на несколько столетий назад.

Анна Мартыненко, Проект «Панграмма»

«Панграмма» – это проект, который позволяет визуализировать голос в форме скульптурных слепков. Звук голоса становится визуальным и объёмным, и мы можем его увидеть либо потрогать. Проект предполагает реабилитационный потенциала для людей с особенностями слуха.

Панграмма (с греч. – «все буквы»), или разнобуквица, – это короткий текст, использующий все или почти все буквы алфавита, по возможности не повторяя их. Одна из самых распространенных панграмм, используемых в русском языке для подбора начертания шрифтов – «Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю». На основе этой панграммы автор планирует развить проект, который будет демонстрировать характеристики голосов разных людей.

Здесь автор предлагает нам получить опыт трансформации голоса в графический образ. Что примечательно, каждый голос, как отпечатки пальцев, неповторим, поэтому каждый посетитель увидит свою собственную и ни на кого не похожую «Панграмма». Гости выставки смогут посмотреть на себя со стороны и узнать что-то новое про себя.

Людмила Михайлова, «LIGHTINCLUSION» (короткометражный фильм)

Фильм основан на художественном исследовании света. Объектом исследования стала серия интервью с людьми с особенностями восприятия, которые делились своими размышлениями о культуре света в городе, о значении и роли света в их восприятии мира, о его природе и особенностях. Главный вопрос, который был задан участникам интервью – способен ли свет сделать пространство доступным, комфортным, инклюзивным? Работая над светом в городе, настраивая его под разные запросы, мы можем делать город близким, понятным, «своим». Впервые применяя световую оптику к вопросам инклюзивной культуры, к ее ценностям и ориентирам, участники проекта делают попытку показать, как на практике необходимо работать с инклюзией в городе.

Картина доступна для мультисенсорного восприятия благодаря соединению музыки, световых образов и переплетения речевых отрывков из интервью. При содействии бюро светодизайна «Культура света». В фильме использована авторская музыка Аделии Файзуллиной.

Автор здесь предлагает нам исследовать восприятие света на самих же себя и подумать о том, что мы очень разные. Художник делает акцент на том, что непохожесть друг на друга вполне естественна и стоит это учитывать и уважать. Работа также говорит о том, что мы все разные не только по отношению друг к другу, но и в моменте и можем меняться даже внутри своего состояния.

Валерий Казас и Юлия Казас (Юка Юка), «Быть внутри» (интерактивная инсталляция)

Проект посвящен передаче базовых ощущений через простые формы. Перед вами трехчастная инсталляция – мир в миниатюре, предлагающий получить концентрированную гамму ощущений. Важно, что зритель не ограничивается здесь только визуальным опытом, но также открывает новое тактильно. Исключение из мира реального и погружение в мир фантазий, в котором угадываются знакомые каждому формы и образы, поднимает вопрос о роли субъективного: опыт обнаруживает себя индивидуальным и единичным, а эмоция становится движущей и скрепляющей силой в выстраивании диалога с самим собой и с окружающим миром.

Искусство здесь становится проводником: эстетический опыт усиливает чувство удовольствия не от результата познания чего-либо, а от самого процесса. Художники в своем проекте играют с масштабами, материалами и образами, обращаются к формату детских парков развлечений, где мир сужается настолько, что пространство выражается словом «здесь», а время – «сейчас». А познание зрителя начинается с любопытства, которое не зависит от возраста, профессиональных навыков и особенностей восприятия.

Автор «Быть внутри» рассказывает нам про историю маленького человека, отсылая нас к героям русской литературы 19 века. Взаимодействуя с арт-объектом каждый может почувствовать себя «пылинкой» в этом мире. Здесь каждому предлагается задуматься, влияем ли мы на что-то, зависит ли что-либо в этой жизни от нас? Автор рассуждает о роли человека, его значимости: доверяем ли мы свою жизнь судьбе или берем ответственность за себя и способны изменить свою жизнь. Главный вопрос, над которым предлагает задуматься автор: как я чувствую себя сейчас и могу ли я управлять своей жизнью?

Выставка «Искусство быть: запредельно близко» пройдет в Государственном Владимиро-Суздальском историко-архитектурном музее-заповеднике (Музейном центре «Палаты») и в Центре современной культуры «Флигель» со 2 декабря 2022 г. по 22 января 2023 г.

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

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