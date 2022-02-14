В Альметьевске открывается выставка Зухры Салаховой «Лес»

Первый проект из цикла – выставка «Лес» татарской художницы Зухры Салаховой – откроется 20 февраля 2022 года в общественном центре «Алмет». В будущем мероприятия будут проходить в новой картинной галерее, строительство которой в 2022 году инициирует ПАО «Татнефть».

Работы Зухры Салаховой – это диалог воображения художницы, фольклорных образов и сюжетов из татарских сказок, легенд Поволжья. Объемные произведения, скрупулезные вышивки, графика, выполненная в технике ручной печати на текстиле, коллажи со вставками вязаных объектов и обращение к традиционным татарским орнаментам определяют не только эстетические рамки рассуждения, но и географические.

Детские книги, знакомые каждому с ранних лет, становятся частью экспозиции, тем самым открывая ассоциативное пространство произведений Зухры Салаховой, на которую повлияли истории про хитрого Шурале, хозяйственного Абзар Иясе, Бичуру и Су-анасы. «Мне по сердцу лиричность и конечное доминирование природных сил, особенно в сказках, где девушки попадающие в страшные ситуации, превращаются в птиц или природные явления. Моя любимая сказка “Зөһрә-йолды”, в которой девочка жаловалась небу на тяжелую жизнь с мачехой, за что луна превращает ее в звёздочку (Венеру) и забирает к себе на небо», – рассказывает Зухра Салахова.

Архитектура и дизайн выставки разработаны STUDIO SHOO. «Создавая концепцию, мы обратились к татарским народным легендам. Анфилады залов стали сказочным лесом, полным необычайных сокровищ, влекущих путников. Экспозиция разделена на несколько зон и предполагает их последовательный осмотр. Приглушенный свет в сочетании с направленными на экспонаты прожекторами позволяет зрителю глубже погрузиться в атмосферу работ художницы», – поделилась основательница архитектурного бюро Шушана Хачатрян.

В рамках выставки запланирована образовательная программа, включающая кураторские экскурсии, мастер-классы с художницей, кинопоказы, а также цикл лекций об истории современного искусства, о женщинах в татарской мифологии, о сказках, литературе и визуальной культуре Татарстана.

Выставка «Лес» откроет серию культурных проектов, подготовленных креативной командой SAMPLE и концертным агентством Moscow Nights при поддержке благотворительного фонда «Татнефть». В течение года в Альметьевске также запланированы выставка художницы и скульптора Саши Фроловой, междисциплинарный выставочный проект, посвященный переосмылению темы нефти и природных ресурсов в российском и зарубежном искусстве, и ряд других культурных событий.

Также 19 февраля впервые в Альметьевске выступят известный пианист Кирилл Рихтер и Richter Trio. Настоящая звезда своего времени, один из самых ярких представителей российского минимализма, Кирилл Рихтер собирает аншлаги в лучших концертных залах мира, пишет саундтреки к фильмам Лукьяненко и Твердовского и тему для Чемпионата мира по футболу. Бессменные участники трио, Август Крепак (виолончель) и Алена Зиновьева (скрипка), вместе с Рихтером исполнят сочинения из альбома CHRONOS, музыку для кино, редко исполняемые пьесы, а также новые композиции, предвосхищающие грядущий альбом пианиста. Концерт также пройдет в новом многофункциональном концертном зале «Алмет».

Выставка работает с 20 февраля по 30 апреля.

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