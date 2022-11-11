Московский зоопарк представил просветительскую выставку «Ирбис – кошка-невидимка»

Ирбис, снежный барс или снежный леопард, как еще называют крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитает в Центральной Азии. Национальный парк «Сайлюгемский» на Алтае – территория проживания ирбиса.

Совместно с парком был и запущен данный проект, представляющий не только просветительскую основу, но и экологическую – проблема возможного исчезновения снежного барса, увы, существует, однако в данный момент начат процесс восстановления животного, входящего в Красную книгу. Граффити с ирбисом и видеоролик, размещенные на Главном входе, встречают посетителей и гостей. Сама же выставка находится на Новой территории Московского зоопарка.

Семь интерактивных мультитач-стендов рассказывают много интересного о снежном барсе: маршруты миграции животного, ареал обитания, особенности зрения ирбиса (зрачки у животного как и у человека). Кроме этого, посетители могут услышать мурлыканье дикой кошки, а также увидеть мир её глазами – шлем виртуальной реальности, созданный в 3D-принтере, поможет. Сюрпризов особенно для маленьких посетителей при прикосновении к мультитач-стендам ещё будет немало.

Отдельная фотозона предлагает сделать изображение будто бы на фоне Национального парка «Сайлюгемский» в «непосредственной близости» от снежного барса. В видеоролике, расположенном на башне Главного входа зоопарка, сам снежный барс показывает красоты места своего обитания, делится секретами охоты. Срок действия выставочного проекта – год, вход свободный.

Марина АБРАМОВА

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