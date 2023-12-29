«Во все, чем я занимаюсь, я в это верю»: Владимир Машков рассказал поклонникам секрет своей многозадачности

29 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» на площадке Знание.Лекторий (павильон №57, ВДНХ) состоялась предновогодняя встреча с Владимиром Машковым. В теплой беседе со зрителями он рассказал о своем творческом пути, взглядах на актерское образование и поделился секретами, как ему удается совмещать так много должностей и видов деятельности.

Владимир Львович начал встречу с историй о пути в профессию, шутя рассказав и о своем увлечении насекомыми, и об открытиях в области биологии, и об успехах в дворовой музыке и агитбригадах, и о первых неудачах в актерстве, и о последующем благополучном исходе: «Я очень старался, и меня взяли в театральный по недобору мальчиков. Дальше пленка проматывается … — и вот я здесь».

Но постепенно беседа перешла в более серьезное, местами философское русло. Так, говоря об особенностях актерского образования, Владимир Львович отметил: «Артист должен быть образован. Он должен быть наблюдательным. И окончательной точки обучения у артиста нет. Он должен учиться всю жизнь, и принцип нашей школы — уча учусь».

Зрители, которых в зале собралось несколько сотен, смогли задать свои вопросы Владимиру Львовичу и попросили его поделиться секретом, как ему удается совмещать так много ответственных должностей и деятельностей. Ведь сегодня Владимир Машков — актер и режиссер театра и кино, художественный руководитель театра и театральной школы Олега Табакова, председатель Союза театральных деятелей РФ, президент Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», народный артист РФ, обладатель премии-признания «Легенды Тавриды».

«Деятельности много. Количество времени в сутках не увеличивается, но увеличивается интенсивность работы, — отметил народный артист РФ. — Но во все то, чем я занимаюсь, я в это верю. Если вы верите в свое дело, значит, идеи и задачи будут приходить. Если вы не верите или идете по принципу «так сложилось», или живете с ощущением карьерного роста — это провал. Не бойтесь делать дело, если вы чувствуете, что оно принесет пользу».

ЛЕГЕНДАрная творческая встреча с Владимиром Машковым прошла в рамках образовательной программы выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает Общество «Знание». Такие встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства проходят ежемесячно. Формат предполагает диалог с аудиторией, живой и теплый разговор, возможность раскрыть приглашенную звезду не просто как профессионала в своем деле, а в первую очередь как человека, у которого есть свои трогательные воспоминания и душевные переживания, интересные истории из жизни и, конечно, планы на будущее.