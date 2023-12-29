Ирина Дубцова в образе Родины-матери предстала на спектакле «Вера. Надежда. Любовь»

24 декабря в Москве на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся показ музыкального патриотического спектакля «Вера. Надежда. Любовь» от арт-кластера «Таврида». История о сильных российских женщинах, которые вместе с соотечественниками трудятся в зоне СВО, получилась по-новогоднему теплой и трогательной. А в финале перед зрителями предстала Ирина Дубцова в образе Родины-матери с песней «За нас!»

«Для меня принимать участие в этом спектакле и олицетворять Родину-мать — очень важно. Это, пожалуй, моя главная песня и главная роль. Особенно сейчас, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся и в которых живет наша страна и наш народ, — поделилась Ирина Дубцова. — Я уже давно имею московскую прописку, но несмотря на это всегда говорю, что моя родина — это Волгоград с его великой историей. Я горжусь историей своего народа, своим дедом, который воевал и дошел до Берлина. Помню, уже будучи подростком, я не могла поднять его военный китель — таким он был тяжелым от наград, ранений и всего того, чем он был увешан. Сейчас мы также гордимся теми ребятами, которые сражаются в зоне СВО. Благодаря им мы с вами имеем возможность жить практически не изменившейся жизнью, пока они находятся на передовой, защищая честное имя нашей страны. Я уверена, ни наша территориальная целостность, ни наша история, ни наша культура никогда никому не достанутся».

Спектакль «Вера. Надежда. Любовь» — проект арт-кластера «Таврида», главные роли в котором исполняют молодые артисты — резиденты арт-кластера, — а вместе с ними звезды сцены. В постановке 24 декабря приняли участие SHAMAN, Ирина Дубцова, Дмитрий Колдун. Одну из ролей в спектакле играет реальный участник специальной военной операции — автор-песенник и исполнитель Сергей Нихаенко, который, будучи солистом Луганской филармонии, ушел добровольцем на фронт.

Музыкальный патриотический спектакль состоит из четырех новелл, основанных на реальных событиях. Первая история повествует о девушках-волонтерах, помогающих в зоне боевых действий. Вторая история — о военном хирурге. Третья часть спектакля рассказывает о девушке, которая работает военным корреспондентом в зоне СВО.

Четвертая новелла каждый месяц рассказывает новую историю зрителю, так что каждый показ спектакля имеет разные концовки в зависимости от времени года и текущих событий. В декабре в преддверии праздников финальная история под названием «Поддержка» перенесла зрителей в новогоднюю ночь в зоне специальной военной операции, где за одним столом собралась компания соотечественников, чтобы поддержать друг друга, подарить тепло и праздничное настроение.

Премьера спектакля состоялась на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», проходившем с 17 по 21 августа 2023 года в Крыму. С ноября 2023 года постановка ежемесячно проходит в Москве, а в перспективе планируются гастроли по городам России.