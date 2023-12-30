Концерт к юбилею Вл. И. Немировича-Данченко

Музыкальный театр имени К.Л. Станиславского и Вл. И Немировича-Данченко представил праздничный концерт, посвященный юбилею одного из своих отцов-основателей – выдающегося режиссёра, реформатора и театрального деятеля Владимира Ивановича Немировича-Данченко. 23 декабря ему исполнилось 165 лет.

Яркий театрализованный концерт «Лизистрата и другие героини Вл.И. Немировича-Данченко» прошел на Малой сцене театра на Большой Дмитровке. Его сквозным сюжетом стали судьбы ярких и незаурядных героинь музыкальных спектаклей, поставленных Вл.И. Немировичем-Данченко в 1920-х – 1930-х на сцене Музыкальной студии, основанной мастером в 1919-м в Московском Художественном театре, а затем, с 1926 года – в Дмитровском театре, называемом «Государственным театром Музыкальная студия (б. Муз. студ. М.Х.А.Т.)». После слияния этого театра с Оперным театром им. К.С. Станиславского в 1941 году он стал носить нынешнее название.

Жанровый диапазон постановок мастера был необычайно широк, и авторы театрализованного концерта постарались охватить максимальное число сцен из разнообразных спектаклей: здесь и оперетта («Дочь Анго» Ш. Лекока, «Перикола» и «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха), и музыкальная комедия («Лизистрата» Аристофана с музыкой Р. Глиэра), и сочинения советских и зарубежных композиторов XX века («Джонни наигрывает» Э. Кшенека, «Девушка из предместья» М. де Фальи, «Тихий Дон» И. Дзержинского и «В бурю» Т. Хренникова). Номера из классических опер – «Травиаты» и «Кармен» – прозвучали именно в тех переводах, которые специально для своих постановок заказывал Немирович-Данченко, отличавшийся смелостью в обращении с хрестоматийными партитурами.

На сцене за два часа появились яркие образы оперных героинь постановок Вл.И. Немировича-Данченко в исполнении ведущих солистов театра: пафосная Лизистрата и страдающая Наталья в исполнении Натальи Мурадымовой, страстная Карменсита в исполнении Ларисы Андреевой, горюющая Аксинья в исполнении Натальи Зиминой, отчаявшаяся Зарема в исполнении Полины Шароваровой, легкомысленная Анита и влюбленная Виолетта в исполнении Марии Макеевой и другие.

Всего в праздничном театрализованном концерте приняли участие 18 солистов оперной труппы, концертмейстеры Ирина Оржеховская и Алексей Нестеренко. Соло на саксофоне исполнил Михаил Бутырин.

Постановки номеров из опер – это не реконструкция спектаклей Немировича-Данченко, а скорее современные вариации на темы из его спектаклей, попытка представить, какими они могли быть. Режиссер представления Людмила Налетова в оригинальной идее соединила архивные фотографии, на которых представлены сцены в постановках мастера, и их современные постановочные версии.

Слушатели имели возможность также познакомиться и с уникальными архивными записями фрагментов из оперетты Р. Планкетта «Корневильские колокола» с участием Надежды Кемарской и оперы Д. Шостаковича «Катерина Измайлова» («Леди Макбет Мценского уезда») с Анной Тулубьевой в заглавной роли.

Блестящий концерт, наполненный яркими образами и богатыми чувствами, стал не только данью юбилею великого основателя театра, но и замечательным предновогодним подарком слушателям.

Перикола – Екатерина Лукаш, Пекило – Даниил Малых

Лисистрата – сцена из спектакля

Карменсита – Лариса Андреева, Хосе – Кирилл Матвеев

Зарема – Полина Шароварова, Полина – Анна Максимаова

Аксинья – Наталья Зимина

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Сергей РОДИОНОВ