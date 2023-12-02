Выставка «Зураб Церетели. Два юбилея в Суздале»

Российская академия художеств и Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник представляют выставку произведений Народного художника СССР и РФ, президента РАХ Зураба Константиновича Церетели. Проект носит название «Два юбилея» и открывается в преддверии 90-летия одного из самых известных художников современности, а также в честь грядущего 1000-летитя первого летописного упоминания Суздаля.

Экспозиция расположена в уникальном памятнике архитектуры XVII века – Посадском доме, интерьеры которого на несколько месяцев наполнятся живой творческой атмосферой. Инсталляция, рассказывающая о жизни и творчестве мастера, передаст обстановку его мастерской – грузинского дома со столом и мольбертом, песнями и цитатами, фотографиями и картинами, эмалями и скульптурами.

Зураб Церетели – один из самых выдающихся российских художников, известный во всем мире. Он – человек Эпохи Возрождения, Леонардо наших дней, которому подвластны все формы и виды искусства. Это самый невероятный по работоспособности художник, который созидает каждую секунду. Его работы вызывают споры, но никого не оставляют равнодушным. А еще Зураб Константинович – человек с большим открытым к людям добрым сердцем, он очень много занимается благотворительностью, делает уникальные подарки городам и странам, передаёт свой безграничный опыт молодому поколению, проводя мастер-классы с детьми.

Прославленного скульптора и монументалиста многое связывает с древним городом. В своё время именно З,К.Церетели откликнулся на призыв Владимиро-Суздальского музея-заповедника возродить часовню-памятник на могиле национального героя России Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре: он воссоздал по старинным чертежам и передал в дар рельефную входную группу для мавзолея. По его поручению студенты академического Института им. Сурикова сделали копию мозаичной скульптуры «Спас на троне» для этой усыпальницы. Кроме того, автор подарил в коллекцию музея несколько своих работ. Идея выставки «Два юбилея» появилась как знак благодарности и признания его заслуг в помощи Суздалю.

Зураб Константинович Церетели родился в Тбилиси в 4 января 1934 года. В начале 50-х годов поступил в Тбилисскую государственную академию художеств на отделение живописи. По окончании института, З.К.Церетели работал в институте этнографии Грузии. Изучение древних памятников, потрясение от композиционного строя и колористики мозаик и росписей Гелатского монастыря, церкви Св. Николая определили интерес художника к этому виду искусства на всю жизнь. Благодаря мастеру, древняя камерная техника перешла в разряд монументального искусства. Так же она стала синтезировать различные жанры и техники: эмали-рельефы, эмалевые панно в технике объёмной живописи, трехмерный объект в эмали. С конца 1960-х годов, развиваясь в сфере монументального и скульптурного искусства, мастер создаёт сотни широко известных памятников, скульптур, стел, статуй и бюстов, установленных по всему миру. Церетели по праву можно назвать гражданином мира: его мастерские находятся в родном Тбилиси, Москве, Париже, Нью-Йорке. Работа в каждом из четырех городов способствовала формированию его индивидуального стиля.

В 1995 году Зураб Церетели основал Московский музей современного искусства, первый государственный музей в России полностью посвященный современному искусству, официальное открытие которого состоялось в 1999 г. В 1997 году Зураб Константинович был избран президентом Российской академии художеств, неоднократно переизбирался на этой должности и возглавляет это государственное учреждение по сей день. В 2001 году в Москве открылась Галерея искусств Зураба Церетели, являющаяся частью Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств, а в 2012 г. художник основал Музей современного искусства в Тбилиси. За профессиональные и личностные заслуги скульптор удостоен ряда наград и званий: Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, Государственной премии России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер ордена Почётного легиона и многие другие.