Вокальный марафон талантов в Академии Игоря Крутого: конкурс «Шаг вперед» открыл новые звезды

В Академии Игоря Крутого состоялся первый международный вокальный конкурс «Шаг вперед», направленный на поддержку и развитие молодых талантливых исполнителей из разных стран. Победители получили уникальную возможность принять участие в популярных телевизионных проектах: «Новая песня года», «Наше поколение», «Детская новая волна», а также помощь в записи и продвижении песен.

В мероприятии участвовали более 200 детей, подростков и молодых талантов в возрасте от 7 до 25 лет, которые соревновались в различных направлениях вокального искусства: сольные исполнители, дуэты, музыкальные группы, выступающие в академическом, народном, эстрадном и джазовом жанре.

Жюри, в состав которого вошли известные музыканты и продюсеры, отметило высокий уровень подготовки конкурсантов и оригинальность их выступлений. Оценивали участников следующие эксперты музыкальной индустрии: Константин Работов (музыкальный продюсер, председатель жюри конкурса «Шаг вперед»), Стелла Хачанянц (генеральный директор Академии Игоря Крутого), Руслан Кристаллов (руководитель музыкального департамента «Инсайт Люди» и основатель лейбла «Инсайт Мьюзик»), Анастасия Мухина (музыкальный продюсер конкурсов «Детская Новая волна» и «Новая волна»), Анжелика Алферова (продюсер, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»), Юрий Игнатов (певец, композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, эксперт телепроекта «Ну-ка, все вместе!») Александр Гагиев (директор по взаимодействию с креативными индустриями и талантами в HiFi-стриминге Звук), Алина Янковская (продюсер телеканала CTC Kids). И жюри, и участники отметили не только профессиональный уровень выступлений, но и приятную, дружественную атмосферу конкурса, способствующую раскрытию творческого потенциала каждого исполнителя.

Участники конкурса приехали из более чем 50 городов России, включая Москву (72 участника), Московскую область и такие крупные города, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Казань, Улан-Удэ и Воронеж. Также в числе конкурсантов были представители из многих других регионов. В конкурсе участвовали молодые таланты из Еревана (Армения) и Орши (Беларусь), что подчёркивает растущий географический охват и значимость мероприятия.

Отборочный этап конкурса длился два насыщенных дня и проходил до глубокой ночи. Жюри внимательно оценивало выступления молодых исполнителей, тщательно отбирая лучших. Третий день был посвящён финальным выступлениям, где участники продемонстрировали свои яркие вокальные способности в борьбе за главные призы и признание профессионального сообщества.

Стелла Хачанянц, генеральный директор Академии Игоря Крутого, член экспертного жюри: «В финал прошли 60 сильных исполнителей, которых члены жюри выбрали за два отборочных дня. Такое количество финалистов подчеркивает высокий уровень нашего конкурса, и мы очень этому рады. Рады, что такие профессиональные исполнители доверились нам. Многих мы знаем с самых малых лет — они приходят к нам на разные кастинги, конкурсы и проекты. Радует, что они профессионально растут. Продолжают заниматься и развиваться, независимо от того, проходят они на проекты или нет, — они продолжают двигаться. Это очень здорово!».

Участники конкурса «Шаг вперед» высоко оценили его профессиональный и современный уровень проведения. Особо отмечали отличный звук, а также оперативное выставление оценок и живые, конструктивные комментарии жюри. Многие подчеркнули авторитетный состав экспертов, справедливый принцип оценки и прозрачное распределение мест. Комфортная атмосфера и внимательное отношение к каждому исполнителю создали мотивирующую среду, где не было слабых участников. По словам конкурсантов, «Шаг вперед» — это серьезное, интересное и действительно крутое событие для начинающих артистов.

Все юные таланты стремились выступить на высшем уровне, поскольку на кону стояли ценные творческие призы, способные значительно продвинуть их музыкальную карьеру. Победители получили уникальную возможность принять участие в популярных телевизионных проектах, которые открывают широкие перспективы для публичного признания и профессионального роста. Кроме того, конкурс предоставил доступ к обучению и участию в творческих интенсивах Академии Игоря Крутого — престижной площадке для развития вокальных и сценических навыков. Не менее важными были и призы в виде записи песен в профессиональной студии и получения современного звукового оборудования, что позволяет юным исполнителям создавать качественный музыкальный продукт и продолжать совершенствоваться в творчестве. Все эти возможности стали мощной мотивацией для участников показать себя с лучшей стороны и побороться за заслуженный успех.

Участники конкурса «Шаг вперед» были искренне рады своему участию и занятым призовым местам. Все победители отметили, что получили действительно ценные и значимые подарки, которые редко встречаются на других конкурсах. Так лауреаты первой степени получили возможность пройти обучение на курсе «Артист эстрады» в Академии Игоря Крутого. Лауреаты второй степени были награждены записью фонограммы в профессиональной студии. Лауреаты третей степени — профессиональные микрофоны. Помимо щедрых подарков от Академии, участники также получили призы от партнёров конкурса. Так, основатель лейбла «Инсайт Мьюзик» и руководитель музыкального департамента «Инсайт люди» Руслан Кристаллов вручил контракт на выпуск и продвижение песни студентке Академии Игоря Крутого Дарье Ивлиевой и Платону Парамонову. Генеральный продюсер музыкальной премии «Супер Лайк Шоу» телеканала CTC Kids Алина Янковская предоставила Софии Шишкиной возможность участия в летнем семейном фестивале CTC Kids в Кронштадте. А продюсер, певица и педагог Анжелика Алфёрова, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», вручила сертификаты на участие в конкурсе «Пой страна».

Анастасия Мухина: «У меня остались очень светлые впечатления о конкурсантах, все ребята очень талантливые. Я часто обращаю внимание, что дети выбирают репертуар не по возрасту, но здесь было заметно, что дети понимают, о чем поют. Это профессиональный подход. Было приятно слышать ребят, которые исполняли ретро-песни из кинофильма «Чародеи», из репертуара «Песняров». В таких композициях есть душа — их хочется слушать».

Руслан Кристаллов: «Было очень много талантливых ребят в разных возрастных категориях. Здорово, что они берут разный материал: народную, зарубежную музыку, джаз. Молодцы, что все работают во многих жанрах — это классно!».

Александр Гагиев: «Видно, что организаторами была проделана огромная предварительная работа. Все ребята, которые были на конкурсе — достойные. Все они практически готовые артисты. У них не по возрасту развитые артистические и вокальные данные. Было очень интересно их слушать».

По итогам успешного проведения и высокой заинтересованности участников, организаторы конкурса «Шаг вперед» приняли решение провести его вновь уже в ноябре этого года. Это позволит ещё большему числу талантливых молодых исполнителей получить уникальную возможность заявить о себе и побороться за ценные призы.