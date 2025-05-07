«13 элемент Победы»: фотовыставка, посвященная вкладу алюминиевой отрасли в годы Великой Отечественной войны

В парке «Лианозовский» открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выставки стали Департамент культуры города Москвы, АНО Парки Москвы, Парк «Лианозовский» и Алюминиевая Ассоциация при поддержке участников Ассоциации: АМР, КУМЗ, ГК «Москабельмет», BRO. Фотовыставка посвящена событиям Великой Отечественной Войны и вкладу алюминиевой отрасли в общую Победу. Экспозиция продлится до 31 мая.

На момент начала Великой Отечественной войны алюминий был одним из самых молодых материалов промышленности – в России существовало только 3 алюминиевых завода: Волховский, Днепровский и Уральский. К 1940 году СССР занимал третье место по производству алюминия (55 тыс. тонн), незначительно уступая США. Возглавляла «алюминиевую гонку» Германия, выпускавшая в 6 раз больше алюминия.

Уже в первые месяцы войны страна лишилась Волховского и Днепровского комбинатов, потеряв больше половины мощностей по производству алюминия. Приостановлено и строительство завода в Белой Калитве. Оставалось только экстренно эвакуировать уцелевшее оборудование, кадры для развертывания новых площадок на востоке страны. Несмотря на эвакуацию предприятий, заводы до последней возможности должны были давать продукцию для обеспечения нужд обороны.

Вклад в общую Победу металлурги алюминиевой отрасли вносили по всем направлениям – заводы переходили на круглосуточный режим работы, тысячи заводчан (многие – безвозвратно) уже в первые дни войны ушли на фронт. С августа 1941 по январь 1943 единственным действующим предприятиям страны оставался Уральский алюминиевый завод, в одиночку противостоявший десяткам заводов Европы, снабжавших врага. Ушедших на фронт мужчин на производстве заменяли подростки и женщины: профессиями литейщика, анодчика, электролизника приходилось овладевать за считанные часы. К 1945 году треть коллектива УАЗа составляли женщины.

Упорство и труд тысяч людей позволили совершить невозможное — несмотря на войну, в феврале 1942 года свою продукцию выпускает Уральский завод №268 (будущий Каменск-Уральский металлургический завод). 7 января 1943 года первый серебристый металл выдал Сталинский алюминиевый завод (СТАЗ) – будущий Новокузнецкий. Этот гигант цветной металлургии, географически отдаленный от мест боевых действий, тоже стал надежным алюминиевым щитом Родины. Потребность в алюминии была столь велика, что чушки (так называются слитки алюминия) еще горячими грузили в вагоны. В июне 1943 года первую продукцию, гидроксид алюминия, дает Богословский алюминиевый завод, а первая партия алюминия выпускается 9 мая 1945 года.

После Победы постепенно начали восстанавливаться практически все крупные алюминиевые предприятия страны. Мирная жизнь требовала от металлургов нисколько не меньше легкого металла, чем в годы войны. Так что вскоре на промышленно-производственной карте СССР появились новые алюминиевые гиганты. В 1951 году был запущен завод в Кандалакше, в 1954 – Надвоицкий, через год Волгоградский. В 60-е начала активно развиваться Сибирь, где построенные Иркутский, Красноярский и Братский алюминиевые заводы и сегодня являются одними из крупнейших производителей алюминия в мире. Главной же победой стало право на жизнь новых поколений металлургов. Наверное, в каждой семье есть свои истории о годах войны – одна из множества таких историй приведена на фотовыставке «13 элемент Победы» в парке Лианозовский. Демонстрация экспозиции продлится до 31 мая 2025 года.

«Мы благодарим ветеранов за то, что защитили наше право на жизнь. За то, что ценой невероятных усилий, непосильного труда и упорства на фронте и на заводах смогли достичь Победы и подарить жизнь будущим поколениям. В нашей памяти навсегда останется Великий подвиг, который каждый день служит нам примером искренней любви и преданности семье и Отчизне», — отмечает Председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.