Фёдор Яковлевич Алексеев — русский живописец, один из основоположников и крупнейших мастеров классицистического городского пейзажа (в том числе ведуты). Академик Императорской Академии художеств (с 1794).
Родился в 1753, Санкт-Петербург, Российская империя — уммер 11 (23) ноября 1824, там же.
Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское» представили в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023.
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