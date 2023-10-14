Фёдор Яковлевич Алексеев — русский живописец, один из основоположников и крупнейших мастеров классицистического городского пейзажа (в том числе ведуты). Академик Императорской Академии художеств (с 1794).

Родился в 1753, Санкт-Петербург, Российская империя — уммер 11 (23) ноября 1824, там же.

Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское» представили в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023.

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