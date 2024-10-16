Цифровые двойники в усадьбе Мураново

22 октября в подмосковном литературно-мемориальном музее-заповеднике «Усадьба “Мураново”» состоится презентация результатов уникального проекта по высокоточной оцифровке музейной коллекции мебели и торжественная церемония открытия новой цифровой экспозиции.

К участию в церемонии приглашены представители Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ Россия), РПЦ, региональных органов власти, а также деятели культуры и искусства, реставраторы и историки, преподаватели и студенты профильных вузов, представители креативных индустрий. Примут участие в мероприятии и юные гости — на праздник приедут подопечные благотворительной общественной организации «Виктория».

В начале этого года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив IPQuorum совместно с РГХПУ им. С.Г. Строганова и при непосредственном участии руководства и сотрудников музея приступили к реализации проекта по созданию динамичных и высокоточных 3D-моделей 20 бесценных экспонатов из собрания Мураново.

«Если ставить перед собой благородную цель, то инновации прекрасно сосуществуют с традициями. В нашем музее, пожалуй, самая богатая коллекция мемориальной мебели, принадлежавшей Боратынским и Тютчевым. Она находится в экспозиции, но у посетителей прежде не было возможности представить себе, как она устроена, как функционировала в быту, а ведь это самое интересное — увидеть прошлую жизнь предметов старины, детально познакомиться с мастерством тех, кто их сделал. Динамичные 3D-модели — оптимальное решение для такого яркого зрелища», – считает директор музея-заповедника «Усадьба “Мураново”» Александр Богатырев.

Подобные проекты крайне важны и для сохранения наследия страны, и как источник нового творчества людей, подчеркивает президент Федерации интеллектуальной собственности, генеральный директор IPQuorum Сергей Матвеев: «В проекте сплетаются два удивительных и, на первый взгляд, разных сюжета. Первый — устранить риски утраты. Как ни сохраняй бесценные памятники искусства, они материальны и в силу естественных причин рано или поздно исчезнут. “Цифра”, при всей ее “ненастоящести”, пожалуй, единственный способ сохранить всю без исключения информацию об артефактах. Второй сюжет — дать “потрогать” и посмотреть в цифровом мире людям то, что потрогать и посмотреть в мире материальном нельзя. А это первый шаг к созданию новых креативных продуктов. Глядя на цифровую коллекцию усадьбы, в ней можно увидеть ценный актив для обучения ремеслам, создания игр и даже для современного промышленного дизайна. Оцените сами: многие технические и конструкторские решения, знания о которых утрачены, много лучше, чем то, что вы можете видеть в современной мебели».

За восемь месяцев команде профессиональных реставраторов и студентов РГХПУ им. С.Г. Строганова удалось в «цифре» воссоздать в мельчайших деталях предметы мебели, которые имеют более чем двухсотлетнюю историю и неразрывно связаны с родовым имением знаменитых российских дворянских фамилий.

«В конце большого проекта понимаешь, какую колоссальную работу проделала наша команда. Почти год создавалась цифровая коллекция, чертежи, модели и видео предметов мебели Мураново. Мы записали подкаст об этом и о людях, вдохновляемых сохранением культурного наследия. Были изданы методические указания по созданию аналогичных цифровых коллекций для малых музеев. Уже сегодня с этим можно ознакомиться в разделе “Спецпроект” на сайте музея. А мы с нетерпением ждем торжественного открытия и ищем новые проекты, это очень увлекает», — делится впечатлениями руководитель проекта Илья Насонов.

Полноценные цифровые отпечатки экспонатов и вся информация о них были бережно перенесены в специально созданную разработчиками IPQuorum виртуальную среду: на сайт проекта и в интерфейс интерактивных столов, которые будут в ближайшее время установлены в музее-заповеднике «Усадьба “Мураново”».

Каждый интерактивный стол был стилизован под экспозицию, благодаря рекомендациям сотрудников музея и реставраторов приобретя благородные черты и, на первый взгляд,предметов мебели позапрошлого столетия.

Помимо цифровых двойников усадебных предметов мебели IPQuorum постарался наполнить виртуальную среду музея обширным спектром полезных, прикладных материалов — была сформирована своеобразная навигационная система, которая призвана помочь в реализации проектов по цифровизации.

«Важной частью проекта стала собранная нами база знаний. Приступая к оцифровке коллекции музея-заповедника “Усадьба «Мураново»”, мы решили рассказать и о накопленном опыте старших товарищей, кто уже имеет за плечами не один реализованный проект и не понаслышке знает, как тернист бывает путь к “цифре”. Мы пообщались с представителями российского музейного сообщества и поподробнее узнали о том, как они впустили в жизнь своих музеев инновации. В настоящее время на сайте проекта собрано более десятка эксклюзивных экспертных интервью, которые станут хорошим подспорьем для всех, кто планирует заняться оцифровкой своих фондов. В последующем мы планируем на постоянной основе добавлять новые материалы с ведущими экспертами сферы. В скором времени мы также завершим работу над исследованием, посвященным актуальным вопросам развития музеев, где отдельно будут отражены темы цифровизации и интеграции новых технологий в музейную деятельность», — сказала главный редактор IPQuorum и генеральный директор агентства Prophet Евгения Дорофеева.

Познакомиться с новой цифровой экспозицией музея-заповедника «Усадьба “Мураново”» и узнать о тех возможностях, которые дает цифровизация музеям, смогут все гости предстоящей торжественной церемонии.

В рамках церемонии впервые в Мураново резиденты творческого сообщества МИРА и Нового пространства Театра Наций — независимая театральная команда режиссеров, актеров и художников «Эскизы в пространстве» — представят театральную зарисовку «Белый лес».

Гостей также ждет незабываемая концертная программа. В исполнении великолепного сопрано оперной певицы, лауреата многочисленных российских и международных конкурсов Александры Коневой прозвучат романсы на стихи Ф.И. Тютчева. Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Ольга Воробьёва.

В день торжественного открытия новой цифровой экспозиции музей-заповедник «Усадьба “Мураново”» наполнится звуками музыки великих композиторов. Специально для церемонии аудиобрендинговая компания FONMIX подготовила уникальный музыкальный плейлист, который поможет воссоздать романтическую усадебную атмосферу середины XIX века.

Проект по оцифровке музейной коллекции мебели получил и информационную поддержку от Агентства креативных индустрий, Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства УПРАВИС, Агентства культурной информации, Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ Россия), информационного агентства InterMedia, газеты «Культура», журнала Euromag, порталов DailyMoscow, ArtMoskovia.ru, Archtime.ru, проектов «Москультура», «Культуромания», «АртВести», «Культурная эволюция», «ART Узел», «Идеи для музеев». Коммуникационным партнером проекта выступает агентство комплексных коммуникационных решений Prophet.

Фото – сайт lori.ru