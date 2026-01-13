Выставку «Поленов и ученики» можно посетить с AI-гидами

AI-гиды от Сбера познакомят посетителей Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника с творчеством Поленова и его учеников. Это стало возможным благодаря технологиям искусственного интеллекта. Экскурсию по выставке проведут AI-гиды, которые предстанут перед гостями в нескольких образах учеников-художников.

Новый опыт взаимодействия с искусством стал возможен благодаря технологиям Сбера — генерального партнёра выставки «Поленов и ученики». Посетители выставки получат интерактивный опыт взаимодействия с экспонатами и картинами, узнают много интересных фактов о работах художника от AI-гидов на базе нейросети ГигаЧат.

При взаимодействии с некоторыми работами можно будет пройти мини-квиз, разгадав который зритель сможет больше узнать о сюжете и замысле произведения искусства. Посетители выставки смогут попробовать себя в качестве художника и поменять освещение и цветовое восприятие на примере виртуальных картин.

Игорь Чермошанский, управляющий Владимирским отделением Сбербанка:

«Сбер и Владимиро-Суздальский музей-заповедник – давние партнеры. В рамках сотрудничества банк оказывает поддержку значимым проектам ВСМЗ, включая выставку «Поленов и ученики». Мы высоко ценим сохранение культурных традиций, открывая доступ к нему широкому кругу людей. Применение технологий искусственного интеллекта для экспонатов выставки даст зрителю эффект присутствия в творческом мире художника и усилит впечатление от просмотра».

Екатерина Проничева, генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника:

«При поддержке Сбера открылся главный выставочный проект этого сезона – выставка «Поленов и ученики». Владимиро-Суздальский музей-заповедник идет в ногу со временем и продолжает популяризировать творчество великих русских художников, делает его доступным для всех россиян, в том числе с помощью новых цифровых технологий. Для нас очень важно соблюсти баланс: с одной стороны, предоставить зрителю возможность созерцать искусство наедине с собой, а с другой – помочь наладить диалог с произведениями искусства через ожившие визуальные образы и возможность интерактивного взаимодействия. Все эти задачи органично решены командами музея-заповедника и Сбера. Мы приглашаем всех желающих посетить нашу удивительную выставку в Суздальском Кремле на Новогодние праздники и окунуться в эту добрую и светлую историю отечественного искусства».

Выставка «Поленов и ученики» посвящена наследию великого русского художника и объединила более ста произведений, архивных документов и личных предметов, часть из которых ранее публично не экспонировалась.

Имя Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927), работавшего на пересечении различных течений в сложную эпоху конца XIX — начала ХХ века, оказало огромное влияние на целое поколение молодых художников. Он сумел объединить в своём творчестве европейские художественные традиции и национальные мотивы.

Проект «Поленов и ученики» состоит из восьми разделов, раскрывающих многогранный талант художника сквозь призму восприятия его современников, коллег и учеников. Выставка представляет произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства, архивные документы и семейные реликвии. О

В проекте «Поленов и ученики» участвуют крупнейшие российские музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Российский национальный музей музыки, Музей-заповедник «Поленово», Ярославский художественный музей, Рязанский государственный областной художественный музей имени И. П. Пожалостина, Вологодская областная картинная галерея.