«Восхитительная ведьма» Анны Джейн станет сериалом

Онлайн-кинотеатры START и PREMIER совместно с «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и кинокомпанией 1-2-3 Production определились с выбором следующего произведения Анны Джейн, которое обретёт экранное воплощение. Громкое объявление прозвучало на «Джейн-фест» — масштабном празднике издательства Clever, посвящённом творчеству одной из самых издаваемых писательниц России 2023–2025 годов.

Организаторы фестиваля предложили гостям необычный интерактив: в течение дня каждый желающий мог написать название любимой книги Анны Джейн на специальной карточке. Кульминацией презентации стал момент, когда продюсер Люся Дадальян раскрутила барабан с записками и извлекла ту, на которой значился роман «Восхитительная ведьма». Именно эта история, уже давно полюбившаяся поклонникам, станет следующим проектом для адаптации.

Важное отличие от первой экранизации писательницы — кассового театрального хита «Твоё сердце будет разбито», который уже 16 недель идёт в прокате, собрал более 950 миллионов рублей в России и странах СНГ и привлёк свыше двух миллионов зрителей. «Восхитительная ведьма» получит формат сериала, что позволит глубже раскрыть мир и персонажей любимого романа.

«Для нас было важно разделить момент объявления следующей экранизации книги Анны Джейн с читателями, — прокомментировала Люся Дадальян. — Её истории живут благодаря невероятной любви поклонников, и сегодня мы вместе сделали ещё один шаг к тому, чтобы одна из самых любимых книг Анны Джейн обрела новую жизнь на экране».

Напомним, «Восхитительная ведьма» — один из самых популярных романов писательницы. Это искромётная история о яркой и независимой Татьяне Ведьминой и сдержанном преподавателе Олеге Владыко, покорившая сердца читателей органичным сплетением романтики, тонкого юмора и глубоких эмоций.

Создатели обещают раскрыть детали о съёмочной группе, актёрском составе и сроках производства позднее. Уже в ближайшее время команды приступят к активной работе над проектом, а поклонники с нетерпением ждут, кто же воплотит на экране обаятельных героев полюбившейся истории.