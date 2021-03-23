«Восьмой номер» Тетюхина стал экспонатом Государственного музея спорта

19 марта 2021 года в Государственном музее спорта в рамках проекта «Экскурсия со спортсменом» состоялась встреча с Сергеем Тетюхиным – российским волейболистом, олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным призёром Олимпийских игр в Сиднее, бронзовым призёром Олимпийских игр в Афинах и Пекине, призёром чемпионата мира, многократным призёром чемпионатов Европы и 2‑кратным обладателем Кубка мира.
Говоря об уникальности мероприятия, директор музея, зампредседатель Комиссии ОПРФ по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева отметила: «Цель проекта «Экскурсия со спортсменом» – стереть расстояние между пьедесталом почёта и креслом зрителя, дать возможность учащимся, болельщикам и юным спортсменам пообщаться со своими кумирами, ощутить близость их побед и вдохновиться на собственные».
Встреча прошла динамично и активно. Ребята задавали вопросы о тонкостях волейбола, о том, как преодолевать себя, если не видно результатов, как совместить профессиональный спорт, общественную и личную жизнь. Молодым волейболистам Тетюхин рекомендовал много трудиться, оттачивать каждое движение, обязательно хорошо учиться, быть всегда честными, коммуникабельными и открытыми в любом коллективе.
Для ценителей волейбола Сергей Тетюхин – настоящая легенда. Его майку с восьмым номером наверняка поднимут под своды белгородского «Космоса». В составе национальной команды он провел 320 матчей и набрал 2488 очков. С 2009 года его имя носит клуб, объединяющий игроков сборной России, проведших за команду 200 и более матчей. Сергей Тетюхин – единственный в мире волейболист, сыгравший на шести Олимпиадах и завоевавший на них четыре медали. Именно ему в 2016 году в Рио-де-Жанейро доверили на церемонии открытия нести российский флаг.
В завершение «Экскурсии со спортсменом» Сергей Тетюхин оставил подросткам свои автографы и сделал с ними памятные снимки. Государственному музею спорта известный волейболист передал в дар парадную олимпийскую и игровую одежду, среди которой оказалась та самая майка с номером «8».
Для справки:
Государственный музей спорта ведет свою историю с 1918 года, когда в здании усадьбы графа А. К. Разумовского был основан Московский институт физической культуры. Сегодня в его фондах насчитывается более 80 000 экспонатов. Все они повествуют об истории российского и мирового спорта от зарождения до настоящего времени. Музей по праву считается главным спортивным в России.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.