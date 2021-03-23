«Восьмой номер» Тетюхина стал экспонатом Государственного музея спорта

19 мар­та 2021 года в Госу­дар­ствен­ном музее спор­та в рам­ках про­ек­та «Экс­кур­сия со спортс­ме­ном» состо­я­лась встре­ча с Сер­ге­ем Тетю­хи­ным – рос­сий­ским волей­бо­ли­стом, олим­пий­ским чем­пи­о­ном 2012 года, сереб­ря­ным при­зё­ром Олим­пий­ских игр в Сид­нее, брон­зо­вым при­зё­ром Олим­пий­ских игр в Афи­нах и Пекине, при­зё­ром чем­пи­о­на­та мира, мно­го­крат­ным при­зё­ром чем­пи­о­на­тов Евро­пы и 2‑кратным обла­да­те­лем Куб­ка мира.

Гово­ря об уни­каль­но­сти меро­при­я­тия, дирек­тор музея, зам­пред­се­да­тель Комис­сии ОПРФ по физ­куль­ту­ре и попу­ля­ри­за­ции ЗОЖ Еле­на Истя­ги­на-Ели­се­е­ва отме­ти­ла: «Цель про­ек­та «Экс­кур­сия со спортс­ме­ном» – сте­реть рас­сто­я­ние меж­ду пье­де­ста­лом почё­та и креслом зри­те­ля, дать воз­мож­ность уча­щим­ся, болель­щи­кам и юным спортс­ме­нам пооб­щать­ся со сво­и­ми куми­ра­ми, ощу­тить бли­зость их побед и вдох­но­вить­ся на собственные».

Встре­ча про­шла дина­мич­но и актив­но. Ребя­та зада­ва­ли вопро­сы о тон­ко­стях волей­бо­ла, о том, как пре­одо­ле­вать себя, если не вид­но резуль­та­тов, как сов­ме­стить про­фес­си­о­наль­ный спорт, обще­ствен­ную и лич­ную жизнь. Моло­дым волей­бо­ли­стам Тетю­хин реко­мен­до­вал мно­го тру­дить­ся, отта­чи­вать каж­дое дви­же­ние, обя­за­тель­но хоро­шо учить­ся, быть все­гда чест­ны­ми, ком­му­ни­ка­бель­ны­ми и откры­ты­ми в любом коллективе.

Для цени­те­лей волей­бо­ла Сер­гей Тетю­хин – насто­я­щая леген­да. Его май­ку с вось­мым номе­ром навер­ня­ка под­ни­мут под сво­ды бел­го­род­ско­го «Кос­мо­са». В соста­ве наци­о­наль­ной коман­ды он про­вел 320 мат­чей и набрал 2488 очков. С 2009 года его имя носит клуб, объ­еди­ня­ю­щий игро­ков сбор­ной Рос­сии, про­вед­ших за коман­ду 200 и более мат­чей. Сер­гей Тетю­хин – един­ствен­ный в мире волей­бо­лист, сыг­рав­ший на шести Олим­пи­а­дах и заво­е­вав­ший на них четы­ре меда­ли. Имен­но ему в 2016 году в Рио-де-Жаней­ро дове­ри­ли на цере­мо­нии откры­тия нести рос­сий­ский флаг.

В завер­ше­ние «Экс­кур­сии со спортс­ме­ном» Сер­гей Тетю­хин оста­вил под­рост­кам свои авто­гра­фы и сде­лал с ними памят­ные сним­ки. Госу­дар­ствен­но­му музею спор­та извест­ный волей­бо­лист пере­дал в дар парад­ную олим­пий­скую и игро­вую одеж­ду, сре­ди кото­рой ока­за­лась та самая май­ка с номе­ром «8».

Для справ­ки:

Госу­дар­ствен­ный музей спор­та ведет свою исто­рию с 1918 года, когда в зда­нии усадь­бы гра­фа А. К. Раз­умов­ско­го был осно­ван Мос­ков­ский инсти­тут физи­че­ской куль­ту­ры. Сего­дня в его фон­дах насчи­ты­ва­ет­ся более 80 000 экс­по­на­тов. Все они повест­ву­ют об исто­рии рос­сий­ско­го и миро­во­го спор­та от зарож­де­ния до насто­я­ще­го вре­ме­ни. Музей по пра­ву счи­та­ет­ся глав­ным спор­тив­ным в России.

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