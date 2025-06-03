Экспрессивные картины Владимира Наумова представили на фестивале «Традиции и современность»

Выставка картин советского и российского кинорежиссёра, народного артиста СССР, почетного члена Российской академии художеств Владимира Наумова открылась в Международном выставочном комплексе Art-Space 29 мая 2025 года. Событие – часть 14 Московского международного фестиваля искусств «Традиции и современность», проходящего на крупнейших площадках Москвы до 4 июня.

Работы на выставке представили спутница жизни автора, советская и российская киноактриса Наталия Белохвостикова (на фото) и его дочь, кинорежиссер и киноактриса Наталия Наумова.

– В экспозицию на стенде Владимира Наумова вошли 14 картин, часть которых ранее не была представлена широкой публике, – рассказала корреспонденту «ИнтерМедиа» Наталия Наумова.

Выбор площадки для выставки не был случайным: организаторы «Традиций и современности» еще при жизни Владимира Наумова отмечали его редкий и многогранный талант.

– 10 лет назад Володя сам здесь представлял свои картины и получил главный приз – «Вера», – отметила Наталья Белохвостикова. – Конечно, его работы выставлялись по всему миру, побывали и в Японии, и в Германии. Не раз проходили выставки в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина в Москве.

Широкая аудитория и искушенная в искусстве публика с большим интересом изучили все представленные картины, выражающие широчайшую гамму эмоций.