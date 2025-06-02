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ДомойМоскваВыставка к 300-летию учреждения ордена Александра Невского открылась в Музее Победы

Выставка к 300-летию учреждения ордена Александра Невского открылась в Музее Победы

editor
By editor
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орден александра невского
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

1 июня в Музее Победы открылась выставка к 300-летнему юбилею учреждения ордена Александра Невского. Мини-экспозиция подготовлена в рамках выставочного проекта «Легенды советского кино».

В витринах представили предметы, посвящённые съемкам фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и раскрывающие образ князя-полководца. Посетители могут увидеть 10 экспонатов из фондов Музея Победы. Среди раритетов — орден Александра Невского с орденской книжкой, выпуск журнала «Искусство кино» за 1941 год с вклейкой, состоящей из кадров фильма «Александр Невский», брошюра Константина Симонова «Ледовое побоище» и скульптура князя работы Александра Смирнова. Дополняют временную экспозицию ноты и текст «Песни про Александра Невского», художественные почтовые карточки, марки и открытки 1940-х годов, а также фотографии и документы из фильмового дела «Александр Невский», хранящегося в архиве Госфильмофонда России.

Также в день открытия выставки в кинотеатре «Поклонка» при музее для всех желающих прошел бесплатный показ картины «Александр Невский».

«Картина о нашествии Тевтонских рыцарей и знаменитом Ледовом побоище появилась в кинотеатрах в 1938 году и имела успех, сравнимый, разве что, с фильмом «Чапаев». Сергей Эйзенштейн за эту работу получил Сталинскую премию и степень доктора искусствоведения без защиты диссертации. Однако вскоре после выхода картины на экраны ее сняли с проката по соображениям политкорректности — в этот период СССР пытался наладить отношения с Германией. После начала Великой Отечественной войны «Александр Невский» вернулся на экраны с еще более оглушительным успехом», — рассказали в Музее Победы.

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