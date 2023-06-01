Возвращаем 2007 в новом релизе BUDNI «Время»

BUDNI - молодая рок-группа, которая работает на стыке нескольких жанров, а именно гранжа, поп-панка и все это в синтезе с душевной гитарой. Музыканты отличаются лиричными треками и проникновенным звучанием.

Новый сингл «Время» переносит слушателей в мир воспоминаний. Момент, когда ты окончил школу и стоишь на пороге нового этапа. Он неизвестный, отчасти болезненный и непонятный. В треке немало метафор. Например, слово «юность». Юность - это собирательный образ девушки, которая ассоциируется с первой любовью. Трек «Время» - машина времени, которая переносит в прошлое. Словно ты шел по городу и почувствовал знакомый аромат, который ассоциируются с определенным периодом. Легкое меланхоличное звучание и безупречное слияние музыкальных инструментов как нельзя лучше справляется с задачей полного погружения при прослушивании композиции.

Вместе с треком группа выпустила атмосферный клип. Работа полностью отражает настроение песни. История наглядно показывает, как больно взрослеть. Сначала в кадре компания друзей, веселье, также есть любовная линия. Но в один момент герой остаётся совсем один. Ему приходится оставить в прошлом когда-то дорогих людей.

Клип снят «не выходя из одной комнаты», как по Бродскому, что помогает лучше понять и прочувствовать историю главного героя.

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