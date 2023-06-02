«Песня двух романтиков» – VACÍO и Дима Билан представили совместный трек

Экстравагантный музыкант VACÍO представил совместный сингл с одним из самых популярных артистов в России – Димой Биланом. Премьера трека «Песня двух романтиков» состоялась 2 июня. Это нестандартная для обоих артистов работа, раскрывающая новые грани их творчества.

«Песня двух романтиков» – ритмичная поп-композиция с запоминающимся припевом и романтической лирикой. Лирический герой трека ждет встречи со своей возлюбленной и просит ее приехать как можно скорее.

VACÍO – самобытный артист из Екатеринбурга, отличающийся нестандартным подходом к написанию музыки. На его счету фиты с OG Buda, Элджеем, FEDUK и другими звездами индустрии. 2022-й год выдался самым продуктивным в карьере исполнителя: VACÍO выпустил 8 синглов (в том числе успешные коллаборации с MORGENSHTERN, ЛСП и Пошлой Молли), а также альбом «Отец», в записи которого приняли участие Паша Техник, LIZER и White Punk. Новая эпоха в творчестве артиста представляет собой смешение стилей, свойственных артисту, но с более глубоким фокусом на себя и современное общество.

Дима Билан – заслуженный артист РФ, один из самых успешных поп-исполнителей в России. В 2022 году Дима Билан выпустил четыре совместных сингла: «Она любила музыку» (с Наталией Власовой), «Знаешь ли ты» (совместно с Макsим), «Души» (при участии Полины Гагариной) и «Секрет на двоих» (вместе с Люсей Чеботиной). В феврале этого года вышел первый за долгое время сольный сингл артиста – «Гладиатор». Клип на композицию за месяц набрал более 2 млн просмотров на YouTube. В феврале исполнитель дал два больших сольных концерта в московском Crocus City Hall – выступления были посвящены 25-летию музыкальной карьеры артиста. В прошлом месяце Дима Билан выпустил мини-сборник «Пять хитов», в который вошли несколько новинок, а также самые успешные треки исполнителя последних лет.

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