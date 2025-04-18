Возвращение к истокам – Юлия Савичева выпустила альтернативный альбом «9»

Новый релиз объединил 11 композиций – команде Юлии Савичевой удалось создать по-настоящему мощный альбом, в котором нет случайных песен.

История её успеха уникальна – певица, обожающая рок и альтернативу во всех её проявлениях, стала одной из самых успешных выпускниц «Фабрики Звёзд» и настоящей поп-иконой российского шоу-бизнеса. Проделав большой путь, покорив все возможные чарты и завоевав главные музыкальные награды, сегодня она выбирает сердцем, она выбирает себя.

Новый альбом Юлии Савичевой – девятый по счёту – это возвращение к истокам. «9» – число завершённости. Артистка заходит на новый музыкальный и карьерный виток – то, о чём мечтала юная Юлия Савичева, воплощается в жизнь в новых треках. Это не просто несколько синглов и дуэтов в поп-рок стиле, это полноценный альбом, созданный в тандеме с командой людей, влюблённых, как и певица, в альтернативное звучание.

«Альбом «9» – то, что мне захотелось сделать, то, как я себя чувствую сегодня. Я хотела устроить рок, и я сделала это. Мы работаем со многими сонграйтерами, ищем новое звучание вместе. Наконец пришло время для альтернативы и поп-рока – я чувствую, что всё возвращается. 20 лет назад, в самом начале моего пути, я фанатела по Linkin Park и Slipknot – сейчас эту музыку слушает молодёжь, очень приятно и волнительно наблюдать эту цикличность», – говорит певица Юлия Савичева.

В новый альбом «9» вошли 11 композиций – песни, которые с трепетом оценят преданные поклонники певицы, уже знакомые и новая коллаборации, и треки, совершенно разные по настроению.

В «Самолётах» ощущается вайб культовой «Москва – Владивосток». В «Городе» можно услышать отголоски хитов «Привет» и «Как твои дела?», но с невероятным напором и мощью, с новым для певицы ощущением мира. «Сандемен» был написан Юлией Савичевой совместно с супругом Александром Аршиновым – демка на английском языка получила новое прочтение – команда авторов создала текст на русском – пронзительный и трогательный до слёз. «Времени нет» вызывает зашкаливающие эмоции, заряжена энергией и разочарованиями большого города. «Без тебя» – попытка расставить все точки над «i» и разобраться в себе. «Дай мне знак» о любви на расстоянии, крик сердца в надежде прервать молчание. «Нужно скрывать свои чувства» – откровение «сильных девочек», на разрыв, так, как это умеет только Юлия Савичева. «Утром на заре» – крик целого поколения, попытка найти себя.

Уже знакомые дуэты «Каплями» с TRITIA и «Лето без тебя» с Джизусом и новая работа «За окнами» с корейской рок-группой W24 – история двух поколений, которых объединяет общая страсть к музыке. Несмотря на то, что все песни в альбоме «9» разноплановые, какие-то более коммерческие, какие-то – более андеграундные – в каждой из них есть свой посыл, крик души и сердца – слушателям просто невозможно пройти мимо.