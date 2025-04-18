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«Дайте надежду»: Григорий Лепс и Лёша Свик вступили в битву за любовь

editor
By editor
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дайте надежду - григорий лепс - леша свик

О чём говорят мужчины? Диалог Григория Лепса со слушателем – всегда до самой сути, на разрыв. Новая песня «Дайте надежду» – это очередной вызов, где мужской разговор идёт о главной ценности жизни. Вместе с народным артистом солирует известный музыкант Лёша Свик. Песню написали поэт Михаил Гуцериев и композитор Дарья Кузнецова.

Григорий Лепс как никто другой раскрывает суть поэзии Михаила Гуцериева. Сразу несколько хитов обязаны своим рождением творческому союзу певца и поэта: «Я чувства кинул на алтарь», «Не троньте душу грязными руками», «Я скучаю по нам по прежним». По мнению Григория, лирика поэта очень глубока по смыслу, что нечасто встречается у современных авторов.

«Поэзия Михаила Гуцериева отличается от всего, что я пою. Она не развлекательная, потому и имеет для меня особую ценность. Умные песни очень нужны, особенно для молодого поколения, – рассказал Григорий Лепс. – Меня также зацепила музыка, было интересно исполнить произведение. Долго искали, кто может вместе со мной прочитать рэп, и остановились на Лёше. Ничего не имею против – великолепно сделано, довольно талантливо».

Работать вместе с Григорием Лепсом было давней мечтой Лёши Свика. Реализовать идею помогла композитор и продюсер Дарья Кузнецова.

«Я очень рад, что мне удалось записать песню с таким замечательным артистом – Григорием Лепсом. В моей творческой биографии были дуэты, недавние – с девушками. Тут у нас – два хороших мужских голоса, поэтому всё сами услышите, – поделился Лёша Свик. – В песне стихи и музыка важны в совокупности, одно без другого не живёт. Красивые стихи плюс красивая мелодия – равно хит».

Автор музыки и продюсер проекта «Вселенная GM» Дарья Кузнецова рассказала, что работа над песней продолжалась более двух лет.

«Меня так впечатлило произведение Михаила Гуцериева «Донская трагедия», что я не могла не откликнуться музыкой на эти потрясающие стихи. Уже в процессе создания песни я предложила поэту ключевую фразу о луче света в тёмную полночь. Любовь, Вера или Надежда… что-то должно стать маяком в тяжёлые часы, должно спасать и держать нас на плаву. Я хочу пожелать всем встречать рассветы с любовью», – отметила Дарья.

В исполнении двух ярких мужских голосов в кульминации песня достигает поистине штормового накала. Истина, заложенная поэтом, раскрывается во всей силе и непреложности.

Дайте надежду, мне так больно!
В эту тёмную полночь зажгите свет.
Дайте надежду, где рядом с любовью
Мы жить продолжаем и вместе встречаем рассвет.

Григорий Лепс и Лёша Свик готовят к выходу клип на песню «Дайте надежду». Режиссёр Дима Литвиненко намерен удивить зрителей неординарным сюжетом и масштабом новой работы.

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