Проект ТИЦ Подмосковья вышел в финал Всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма

Проект подмосковного туристско-информационного центра Богородского городского округа «Ногинск завораживающий» вошел в число финалистов III Всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма, итоги которого подведут с 22 по 24 сентября во Владивостоке.

В этом году в конкурсе приняли участие 47 регионов, по итогам предварительного отбора в финал вышли 24 проекта.

Помимо Подмосковья в финал проекта прошли Хакасия, Калмыкия, Бурятия, Ростовская, Свердловская, Архангельская, Новосибирская, Липецкая и Тульская области, другие субъекты РФ.

Ключевая идея проекта «Ногинск завораживающий» – в продвижении гастрономического потенциала Богородского городского округа. Маршрут направлен на увеличение туристической привлекательности региона, популяризацию местной гастрономической продукции и узнаваемость бренда территории.

Туристы, отмечают авторы проекта, за один день смогут познакомиться с историей района, посетить одни из самых популярных производств городского округа. Каждый гастрономический пункт всесезонного маршрута удивит гостей: это и вкуснейший завтрак с французскими нотками» А-ля Глясе, и чаепитие в усадьбе Морозовых, и обед «По-Морозовски» в оригинальном кафе «Паровоз».

Цель Всероссийского конкурса – рост количества проектов по гастротуризму и формирование конкурентного национального турпродукта за счет гастрономической составляющей, а также повышение экономики туризма за счет увеличения потребления локальных продуктов.

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