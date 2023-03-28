Впервые на сцене Белгородской филармонии выступит Андрей Шейко

30 марта в Белгородской филармонии состоится концерт органной музыки «Путь от И.С. Баха к романтизму» молодого и перспективного музыканта, лауреата международных конкурсов Андрея Шейко (орган, Москва).

Андрей Шейко – органист и пианист, лауреат международных конкурсов, обладатель наград в области как органного, так и фортепианного исполнительского искусства. Родился в Екатеринбурге, окончил Московскую специальную школу имени Гнесиных по классу органа (класс М. В. Черепановой) и фортепиано (класс Е. П. Ивановой).

Регулярно выступает с сольными и ансамблевыми концертными программами в городах России, Армении, Испании, Беларуси. Победитель II Международного конкурса органистов «Байкальская токката» (2019), победитель I Международного конкурса «Фортепиано для других специальностей» (2019), лауреат XI Международного фортепианного конкурса «Музыка и слово» (2022) и других.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.